Triple crimen. El narco conocido como Pequeño J, más cerca de ser extraditado desde Perú a la Argentina

Tony Janzen Valverde Victoriano está más cerca de ser extraditado desde Perú a la Argentina para enfrentar los cargos por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

“El proceso de extradición del ciudadano peruano conocido como Pequeño J ingresó en su etapa final, luego que las autoridades de Perú informaran que el imputado ya fue puesto a disposición para su entrega”, indicó una fuente que está al tanto de la investigación judicial.

Valverde Victoriano es requerido por las autoridades judiciales argentinas por la presunta comisión del delito de homicidio agravado, al haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y mediando violencia de género, en tres hechos distintos que se encuentran en concurso real entre sí.

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutierrez, víctimas del triple femicidio

El triple feminicidio por el que la justicia argentina requiere a Valverde Victoriano ocurrió el 19 de septiembre en una vivienda ubicada en la esquina de Río Jáchal y Chañar, en Florencio Varela. Allí fueron asesinadas Lara Gutiérrez, de 15 años, Brenda del Castillo, de 20, y Morena Verdi, también de 20, luego de ser trasladadas en una caravana integrada por una camioneta Chevrolet Tracker blanca y un Volkswagen Fox que actuaba como apoyo. La reconstrucción realizada por la policía bonaerense a partir de cámaras municipales permitió seguir el recorrido de los vehículos durante diez minutos por distintas calles del distrito hasta llegar a la casa donde se cometieron los homicidios.

La investigación, que finalmente pasó a la órbita de la Justicia Federal por los vínculos detectados con una presunta red de narcotráfico con ramificaciones en Perú, sostiene como hipótesis que los asesinatos estuvieron vinculados a una venganza por un supuesto robo de drogas. La causa continúa en etapa de profundización investigativa en el fuero federal, con varias personas detenidas y otras prófugas.

En los últimos días de diciembre pasado fueron procesados tres de esos sospechosos, los últimos en ser detenidos. “Se ha podido establecer que los nombrados han realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas”.

Así, el juez federal de Morón Jorge Rodríguez definió el rol de los últimos tres detenidos por su presunta vinculación en los homicidios de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron hallados en el fondo de una casa de Florencio Varela en septiembre pasado.

Se trata de Mónica Mujica, de 37 años; Joseph Cubas Zavaleta, de 31 y apodado Señor J, y Bernabé Jesús Mallon, de 42. Los tres fueron procesados por el citado magistrado por de los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada reiterada, y homicidio agravado reiterado.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J HANDOUT - Peru's National Penitentiary Ins

En la investigación se considera a Pequeño J como uno de los máximos responsables de la organización del triple crimen. Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú notificó a las autoridades argentinas que se dio inicio a la fase de ejecución del proceso de extradición.

Se estima que en un período no mayor a los treinta días finalmente Pequeño J estará frente a la Justicia argentina. Los funcionarios nacionales intentan, incluso, acortar ese tiempo y coordinan con Interpol la entrega del principal sospechoso del triple crimen.

En la causa se investiga no solo los homicidios de esas jóvenes, sino también las ramificaciones que habría establecido la banda en la Argentina, una red que actuaría en una amplia gama de actividades delictivas, desde narcomenudeo hasta lavado de dinero y trata de personas.