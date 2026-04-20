Se conocerá la sentencia en el juicio contra el exmarido de Carolina Píparo que atropelló a dos chicos a los que confundió con motochorros
Juan Ignacio Buzali está acusado de la tentativa de homicidio de dos motociclistas la madrugada del Año Nuevo de 2021
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El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata dará a conocer este lunes el veredicto contra Juan Ignacio Buzali, el exmarido de la directora del Banco Nación, Carolina Píparo, acusado por la tentativa de homicidio de dos motociclistas a quienes atropelló al confundirlos con delincuentes.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la decisión de los jueces se conocerá a partir de las 11 en el los tribunales platenses.
El abogado Martín Miguel De Vargas, representante de uno de los particulares damnificados, pidió ocho años de prisión para el empresario, en tanto que la Fiscalía solicitó seis años de cárcel. En tanto, la defensa reclamó la absolución de Buzali.
El hecho
El suceso por el que el exmarido de Píparo llegó a juicio ocurrió el 1° de enero de 2021 a la madrugada, cuando la actual directora del Banco Nación denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16, en el momento en que descendían del vehículo para dejar a su padre en su domicilio. En su testimonio destacó que con Buzali fueron abordados por varias motos con ocupantes armados que le sustrajeron la cartera.
Después del robo, y en el momento en que se dirigían a realizar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los presuntos ladrones y los siguió a bordo de un auto Fiat 500L negro con techo blanco.
“En la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento”, señaló la acusación.
Tras la investigación se comprobó que ninguno de los ocupantes de la moto tenía relación con el hecho delictivo denunciado por Píparo. Tras el siniestro vial producido adrede por él, Buzali fue detenido y estuvo preso dos años hasta que su abogado, Marcelo Peña, consiguió su excarcelación.
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