Analizan un audio atribuido al conductor del auto que chocó contra el micro en Misiones: “Estoy volviendo a 180 km/h″

La Justicia analiza por estas horas un audio que el conductor del Ford Focus que chocó en Misiones contra un micro de larga distancia habría enviado a sus allegados minutos previos al incidente. El hombre, uno de los fallecidos, habría admitido que conducía con exceso de velocidad. Producto del accidente, murieron nueve personas y 14 están hospitalizadas.

“Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, consignaron los medios misioneros sobre el contenido del mensaje enviado por WhatsApp atribuido a Rafael Ortiz, de 34 años, quien estaba al mando del Focus involucrado en el trágico accidente. A su vez, se aguardan los resultados del examen de alcoholemia.

Analizan un audio atribuido al conductor del auto que chocó contra un micro: “Estoy volviendo a 180, 190″ CRISTIAN VALDEZ - AFP

El fatídico choque tuvo lugar en la madrugada de este domingo en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, a la altura del arroyo Yazá, entre las localidades de Campo Viera y Oberá. Según el relato de los testigos, el automóvil “se atravesó en la ruta” instantes antes de chocar con el colectivo de la empresa Sol del Norte. Tras el impacto, el micro de pasajeros, que transportaba alrededor de 50 ocupantes, perdió el control y cayó desde un puente al arroyo.

Hasta el momento, el saldo de este trágico siniestro es de nueve muertos, seis hombres y tres mujeres, y 29 heridos. Entre las víctimas fatales se encuentran el propio conductor del Focus. De acuerdo al último parte médico difundido por la Policía de Misiones, diez personas continúan internadas en el Hospital Samic de Oberá, mientras que cuatro fueron derivadas a otro centro de salud.

Tragedia en Misiones: en un choque murió nueve personas

En diálogo con la prensa local, el ministro de Salud Pública de Misiones, Héctor González, explicó: “Cuatro de las personas politraumatizadas fueron derivadas al Hospital Ramón Madariaga de Posadas por presentar cuadros graves, y el resto permaneció internado aquí para estudios y tratamientos según la complejidad de sus lesiones”, detalló. El funcionario precisó además que, tras las primeras curaciones, varios pacientes con lesiones leves fueron dados de alta.