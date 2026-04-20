Apareció muerto el profesor brasileño de 35 años que era buscado desde la última semana.

Danilo Neves Pereira, que era buscado desde el martes de la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, fue hallado muerto. Fuentes de la investigación confirmaron a LA NACION que el joven brasileño de 35 años ingresó descompensado y como NN, ese mismo día que se denunció su desaparición, al Hospital Ramos Mejía. El miércoles siguiente falleció en ese centro de salud.

No se sabía nada de la víctima, un profesor universitario con amplia experiencia, desde la madrugada del pasado martes 14 de abril. Fue ese día que sus seres queridos tuvieron una última noticia sobre su paradero. Poco antes de las 4, Neves Pereira le envió un mensaje a un amigo para avisarle, incluso con su ubicación, que estaba en un departamento en un edificio ubicado en la avenida de Mayo. Había pactado allí una cita con un joven, de nacionalidad chilena según ese testigo, al que había conocido por una aplicación de citas.

Buscan a un profesor brasileño de 35 años que desapareció en el centro porteño. @zannibr

En diálogo con LA NACION, un amigo del joven desaparecido, que fue una de las últimas personas con las que se comunicó la víctima, contó que Neves Pereira vivía en Buenos Aires desde fines de septiembre de 2025. Añadió que, como estaba durmiendo, recién vio el mensaje que le envió el profesor cuando se despertó horas después. Ahí también se dio cuenta de que lo había llamado a las 4.04.

Como Neves Pereira ya no contestó los llamados posteriores, otro amigo suyo radicó la correspondiente denuncia por averiguación de paradero ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 17.

Este amigo, que vive en Argentina, dijo a este diario que pudo encontrar y hablar con el “joven chileno” con quien estuvo el profesor desaparecido en ese departamento de Avenida de Mayo y que le dijo que el brasileño se fue del lugar luego de “una pequeña discusión, aproximadamente en la misma hora que me mandó el mensaje”.

Finalmente, la Dirección de Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad dio con el cuerpo ya sin vida del joven brasileño en el Hospital Ramos Mejía. Se supo que ingresó al centro de salud por una descompensación psicotrópica por consumo de cocaína, informaron las fuentes de seguridad. Consultado sobre esta lamentable noticia, uno de sus allegados indicó que aún no habían sido notificados del hallazgo.

Apareció muerto el profesor brasileño de 35 años que era buscado desde la última semana. captura de redes

Sobre la víctima

Pereira enseñó inglés durante 12 años en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás y, antes de mudarse a la Argentina, vivió en Río de Janeiro, donde estaba cursando un doctorado en lingüística aplicada. Anteriormente, enseñó portugués en la Universidad de Emory en Estados Unidos a través del programa Fulbright.

En diálogo con este diario, uno de sus amigos contó que Neves Pereira vino a vivir un tiempo a Buenos Aires porque quería conocer y “estar tranquilo porque en un par de meses debía presentar una tesis doctoral”. Residía solo en un departamento en el barrio de San Nicolás, en el centro porteño.