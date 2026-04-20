La Policía de la Ciudad y la Justicia porteña investigan la desaparición de un profesor universitario brasileño, quien dijo estar en pleno microcentro porteño el martes de la semana pasada. Según la denuncia realizada por un amigo, el hombre, de 35 años, le avisó por mensaje que se encontraba en esa zona porque iba a reunirse con una persona que había conocido a través de una aplicación de citas.

De acuerdo con información a la que accedió LA NACION, existe una denuncia por averiguación de paradero para dar con Danilo Neves Pereira, oriundo del estado de Goiás. El hombre vivía en Buenos Aires desde hacía unos seis meses y, de acuerdo al testimonio del denunciante, que recibió un mensaje poco antes de las 4 de la madrugada de ese día, estaba en los alrededores de la avenida de Mayo al 700.

Buscan a un profesor brasileño de 35 años que desapareció en el centro porteño. captura de redes

Según allegados, en la madrugada del martes 14 de abril, el hombre envió un mensaje a sus amigos, les contó que se reuniría con alguien y hasta compartió la ubicación: en un departamento en un quinto piso de un edificio de esa tradicional arteria porteña, a metros del tradicional Café Tortoni.

“Temprano en la mañana del 14 salió a una cita y esa última vez me habló y me dio su última ubicación. Estoy desesperado y ya no sé qué hacer”, escribió en su cuenta de Instagram su amigo identificado como Anderson Zanni.

Buscan a un profesor brasileño de 35 años que desapareció en el centro porteño. @zannibr

La investigación está a cargo del Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de la Ciudad, tras un requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 17, luego de la denuncia presentada por un amigo del joven desaparecido.

Pereira enseñó inglés durante 12 años en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás y, antes de mudarse a la Argentina, vivió en Río de Janeiro, donde estaba cursando un doctorado en lingüística aplicada. Anteriormente, enseñó portugués en la Universidad de Emory en Estados Unidos a través del programa Fulbright. “Es un tipo muy trabajador, un profesor muy querido y tiene una actitud estupenda”, describió Marina Andrade, colega del hombre, a CNN Brasil.

Un turista estadounidense muerto en Ushuaia

A mediados de este marzo, y después de varias horas de búsqueda, rescatistas de Tierra del Fuego localizaron el cuerpo de un turista estadounidense que había ingresado solo al circuito que une Laguna Esmeralda con el glaciar Ojo del Albino, uno de los tramos más exigentes del cordón montañoso aledaño a Ushuaia.

Un turista estadounidense salió de su hospedaje en Ushuaia y se perdió su rastro: fue hallado muerto; la última vez que se lo vio fue el jueves por la mañana. captura de redes

La víctima fue identificada como Sean Christopher Bartel, un ciudadano estadounidense de 37 años que había sido reportado como desaparecido luego de no regresar al hospedaje donde residía temporalmente. Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, el hombre había llegado recientemente a Ushuaia para hacer turismo y había planificado varias excursiones de montaña.