Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas

La madre de la bailarina Ayelén Paleo fue detenida y acusada de integrar una red de trata de mujeres que operaba en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. La sospechosa fue arrestada en una serie de allanamientos simultáneos en los que se rescató a 12 víctimas.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la denuncia se radicó en noviembre de 2024 cuando una mujer señaló que fue captada mediante el ofrecimiento de un empleo como personal de limpieza y los investigadores constataron que la organización posee nexos en las ciudades de Bahía Blanca, Rosario y Santa Rosa.

Los miembros de la banda delictiva les entregaban a las “trabajadoras” un celular cuyo abonado telefónico se modificaba cada diez días con el objetivo de evitar que sean localizadas por las autoridades.

A su vez, las damnificadas eran forzadas a comprar un book de fotos que percibía un valor de 90 mil pesos y el material era difundido en páginas web de ofrecimiento sexual, publicaciones controladas por los delincuentes, quienes receptaban mensajes para pactar citas con las “empleadas”.

Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, fue detenida por trata de personas

“La organización movilizaba a las víctimas en micros de larga distancia cada 10 o 15 días entre las locaciones investigadas y ante el atraso de pago, las coacciona mediante amenazas de muerte”, agrega el parte policial al que accedió NA, y sostiene que las mujeres realizaban pagos a dos cuentas de Mercado Libre y los montos rondan $5.629.280 y $6.998.556,97 mensuales.

En este contexto, se efectuaron al menos 15 allanamientos de manera simultánea con efectivos de la Policía de La Pampa, Policía de la Santa Fe y Policía de la Ciudad.

La aprehensión de Elizabeth Rodrigo se produjo en la una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, donde la policía confiscó dos cámaras fotográficas, cuatro cuadernos con anotaciones, lencería erótica, ocho dispositivos, un disco externo, dos notebooks y distintos documentos.

Esa sospechosa es madre de Ayelén Paleo, que hace tres años se retiró del mundo del espectáculo luego de estar involucrada en peleas mediáticas y romances prohibidos, además de participar de teatro de revistas y en el show Bailando por un sueño.

Además de la captura de la madre de Paleo, en la provincia de Buenos Aires se formuló una imputación contra una mujer de 40 años, identificada como Claudia Noemí Aroca, se logró la aprehensión de otra sospechosa de 29 años, Noelia Macarena Lacuadra, que desempeñaba el rol de “desarrolladora web”, mientras que fue detenida otra sospechosa de 42 años, Noelia Elizabeth Ávalos.

Las víctimas rescatadas durante el operativo tienen entre 22 y 45 años.