Asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki en una casa que compró y estaba arreglando

El periodista Nicolás Wiñazki, de 45 años, fue víctima de un asalto en su casa de la localidad bonaerense de Hurlingham. El hecho ocurrió ayer, cerca de las 8, cuando dos delincuentes armados y encapuchados lo abordaron en la vivienda en construcción, situada en el barrio Parque Johnston, mientras esperaba la llegada de los pintores.

Según indicaron fuentes judiciales, los ladrones ingresaron al inmueble, se abalanzaron sobre el periodista y lo redujeron en el patio. La propiedad, que aún no está habitada, exhibe un cartel de “vendido” en el frente.

Wiñazki explicó que los asaltantes lo amenazaron con armas y le exigieron dinero. Intentó explicarles que la casa estaba en proceso de pintura y no tenía objetos de gran valor, con el objetivo de evitar una agresión.

Durante el robo, los delincuentes le preguntaron a qué se dedicaba y accedieron a dejarle el teléfono cuando les explicó que era su herramienta de trabajo.

Los ladrones se llevaron dinero en efectivo, objetos personales y una mochila con una computadora y una consola Switch perteneciente a uno de sus hijos. Según detalló la víctima, entregó US$200 y aproximadamente $60.000, además de algunos elementos de valor.

La investigación quedó a cargo de la comisaría 1ª de Hurlingham y de la Policía bonaerense. El caso lo instruye el fiscal Nicolás Filippini, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Morón. De acuerdo con las primeras averiguaciones, los delincuentes huyeron en el mismo vehículo en el que llegaron, que habría sido robado en Morón, y escaparon por el Acceso Oeste.

Noticia en desarrollo