Los nuevos puntos que admitió Claudio Barrelier, el detenido por la desaparición de Agostina

El fiscal que investiga la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, Raúl Garzón, confirmó las nuevas definiciones que dio el único detenido, Claudio Barrelier, en medio de la desesperada búsqueda de la adolescente de 14 años.

Que la del video sí es Agostina. Que el auto rojo nunca existió. Que sí estuvo en el descampado en el barrio Ampliación Ferreyra. Esos tres datos son los que dio Barrelier el viernes por la noche tras cambiar su versión de los hechos en otra indagatoria, según el fiscal.

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba. Búsqueda nocturna de Agostina con helicópteros de visión térmica Sebastián Salguero

“El detenido cambió la versión y ahora dice que la nena entró en la casa y que estuvo en el descampado”, indicó Garzón el viernes por la noche en diálogo con A24. “Se mantuvo en la línea de lo que venía declarando, pero admitió que estuvo en el lugar del descampado, que no hubo un auto rojo y que no renunció el abogado”, agregó.

Luego, apuntó contra el hombre de 33 años: “Las pruebas no coinciden con lo que él relata”.

Descartado por el detenido el supuesto auto rojo que en un principio dijo que Agostina se subió esa noche, Garzón aseguró que un Ford Ka negro es la “pieza clave” en la investigación.

“No hay ninguna duda de que [Agostina] entró a la casa por el reconocimiento de sus padres. Ya fue admitido por el propio imputado”, afirmó.

La mamá de Agostina Sebastián Salguero

Por otro lado, marcó que Barrelier también brindó otros datos que no se dieron a conocer públicamente, según el medio El Doce TV.

Agostina es buscada cerca de donde desapareció mientras continúan los rastrillajes en un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, en el sureste de la capital cordobesa. “La buscamos con vida y sin vida. Las dos hipótesis. Las pruebas conducen en esas direcciones. Se ha trabajado y se sigue trabajando con profesionalismo, seriedad y preocupación. Todos estamos abocados a la búsqueda de Agostina. La buscamos sin parar”, completó el fiscal.

Por su parte, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, aseguró que Barrelier “miente en sus declaraciones” y que intentó desviar la atención al asegurar que la menor nunca había permanecido en su domicilio, una versión que ya fue descartada.

“Mintió cuando dijo que Agostina había llegado y se había ido en otro vehículo, cuando quedó demostrado que había ingresado a la casa”, explicó el titular de la cartera de Seguridad de Córdoba en diálogo con LN+.

Rastrillaje y búsqueda en barrio Ampliación Ferreyra Sebastián Salguero

“También mintió cuando dijo que no era Agostina sino su propia hija, cuando los padres ya la habían reconocido. Miente en un montón de cuestiones y lo que nosotros buscamos es la verdad”, remarcó el ministro.

Ya este sábado por la mañana, el abogado de la madre de la menor, Carlos Nayi, confirmó que temprano comenzaron nuevos rastrillajes en el descampado que tiene 240 hectáreas. Más de 300 efectivos buscan en pozos de agua y pastizales. “El clima no es el mejor por la neblina, humedad y lluvia prevista para las próximas horas”, aseguró.

“Viva o muerta encontrarla es la prioridad. Barrelier, aprovechando la relación con la madre, la engañó. Es alguien que mintió una y otra vez. Él salió en un auto negro al predio donde hoy se realiza el operativo”, sostuvo el letrado en diálogo con radio Mitre.

La desaparición de Agostina

La adolescente está desaparecida desde el sábado a las 22.30 cuando tomó un remis frente a la casa de su familia en barrio General Mosconi e hizo unas 50 cuadras hasta barrio Cofico, donde vive Barrelier, quien fue pareja durante tres años de su madre y con quien había estado ese mismo día horas antes.

El momento en que Agostina ingresó a la casa del único detenido por su desaparición

La madre de la adolescente se mensajeó alrededor de la 1 del domingo con Barrelier. “¿Qué te pidió la Agos hoy? Que me pidió tu numero”, escribió Melisa Heredia según una captura de pantalla de su WhatsApp. “Si la podía llevar a la casa de un amigo. Y le dije que no tenía movilidad”, fue la respuesta del acusado.

El intercambio de mensajes entre la madre de Agostina y el detenido

“¿Qué amigo? ¿De dónde?”, insistió Heredia. “No me dijo”, contestó el hombre y la mamá de Agostina añadió: “Hace como tres horas que se fue y no aparece. No sé qué hacer, si llamar a la Policía. Ya les pregunté a las amigas y no está con ellas. La llamo y tiene el cel apagado”.