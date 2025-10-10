Asesinaron a un modelo y cantante argentino en un intento de robo en México

El modelo y cantante argentino Federico Dorcazberro, conocido en el ambiente artístico como Fede Dorcaz, fue asesinado esta mañana a balazos en la ciudad de México. El joven de 29 años fue atacado mientras conducía una camioneta. La víctima fue reconocida por los policías que llegaron tras los disparos debido a que portaba su DNI argentino. Para las autoridades mexicanas, se trataría de un caso de homicidio originado en un intento de robo.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía. Ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables que, de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas; además, se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las investigaciones conjuntas”, fue la primera información sobre el mortal incidente difundido en las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana.

Fede Dorcaz, modelo y cantante asesinado en México

El modelo nacido en Mar del Plata se preparaba para debutar en el programa de la televisión mexicana Hoy, en el segmento de “Las estrellas bailan hoy”, en el que estaría junto a su novia, Mariana Avila. Trascendió que la víctima fue emboscada luego de dejar el lugar de entrenamiento para ese concurso de celebridades.

Federico Dorcaz fue despedido en las redes por el programa Hoy luego del asesinato en la ciudad de México

“La familia de Hoy lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz”, fue el mensaje del programa Hoy en sus redes sociales.

La víctima había nacido en Mar del Plata el 28 de enero de 1996 y emigró con su familia a España en su adolescencia. En Europa dio sus primeros pasos en la carrera de modelo y luego viajó a los Estados Unidos y México, donde debutó como cantante.