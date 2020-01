El estremecedor audio de uno de los rugbiers acusados - Fuente: Telefe 03:38

24 de enero de 2020 • 02:26

Este jueves se reconocieron a tres de los autores de la golpiza que mató a Fernando Báez Sosa, el sábado pasado, a la madrugada, a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. Poco después, se conoció un audio de Lucas Pertossi, uno de los jóvenes detenidos por el homicidio. "Lo único que pienso es en la familia que destruimos. Sería muy egoísta ahora en pensar en mí", dijo.

Por primera vez, Telefe Noticias dio a conocer un testimonio en primera persona de un integrante del grupo. Pertossi habló de su situación individual y de la de sus amigos, reconoció la responsabilidad, pero dejó entrever que cada uno deberá hacerse cargo de su conducta. "Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y hay que hacerse cargo", opinó.

"Cuando sea el momento, voy a levantar la cabeza en alto. Me duele lo que pasó, arruinar una familia, me hago cargo porque estuve ahí y porque son mis amigos, no los voy a dejar morir. Pero somos un grupo que salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada. Pero no por eso me voy a condenar y me voy a entregar", dijo en una serie de audios que difundió anoche Telefe Noticias en un informe.

En lo que fue la primera jornada de una serie de ruedas de reconocimiento ordenadas por la fiscal Verónica Zamboni, los testigos identificaron a Máximo Thomsen y Tomás Comelli como los autores de la golpiza. Y también señalaron, con dudas, como agresor a un tercer imputado, que habría sido identificado como Luciano Pertossi, hermano de Lucas, quien podría ser indagado como supuesto coautor.