Una pareja de jóvenes que llegó a un cementerio para tener relaciones sexuales, fue asaltada por tres delincuentes

Una pareja de jóvenes que se había encontrado en un cementerio para tener relaciones sexuales fue víctima de un hecho de inseguridad cuando tres ladrones los amenazaron a punta de pistola para que entreguen sus pertenencias.

El hecho ocurrió alrededor de las 0.45 de la madrugada del martes en el cementerio municipal de San Agustín de la localidad santiagueña de Frías, ciudad fronteriza con Catamarca al suroeste de la provincia.

Mientras el varón de la pareja, de 16 años, era encañonado por uno de los delincuentes, los otros dos manosearon a la mujer, de 20 años, para sustraerle objetos de valor.

Cuando ella les dijo que no llevaba el celular consigo misma, uno de los dos se tornó más agresivo con la joven hasta que esta finalmente aceptó entregar la plata que llevaba oculta entre su ropa.

Al adolescente le robaron su celular iPhone 13 Pro Max y las llaves de la motocicleta Honda New Titán, de 150 centímetros cúbicos, con la que la pareja había llegado al cementerio, situado en las afueras de la ciudad.

Luego de propinarle un golpe de puño en la cara al menor, los ladrones se dieron a la fuga en la Rouser Bajaj 160 en la que habían llegado, no sin antes obligarlos a ponerse de espalda para no ver su huida. Uno de ellos les gritó: “Si se dan la vuelta, les voy a pegar un tiro”.

La pareja se trasladó a la Comisaría Comunitaria Nº 23, a tres kilómetros del cementerio, y realizó la denuncia correspondiente.

La fiscal de turno en Frías, Natalia Lorena Simoes, ordenó que personal de la Sección Robo y Hurto realice un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona.

Luego de horas de investigación, las autoridades lograron detener a tres sospechosos, quienes permanecen alojados en sede policial y serán indagados en las próximas horas por la Justicia.