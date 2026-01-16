Qué encontraron en la casa de la expareja de Romina Gaetani tras un allanamiento
La policía bonaerense secuestró municiones junto a estuches protectores en la propiedad; el operativo judicial intenta resguardar integridad física de la actriz frente posibles amenazas
La justicia de San Isidro autorizó un allanamiento en el Tortugas Country Club tras la denuncia de la actriz Romina Gaetani contra el empresario Luis Cavanagh. El operativo policial surgió a partir de una presentación que realizó el abogado Ignacio Trimarco sobre la supuesta presencia de armas de fuego en el domicilio del investigado. El procedimiento forma parte de las medidas de protección dispuestas en una causa por presunta violencia de género.
Los efectivos de la policía bonaerense hallaron municiones de diversos calibres y un estuche plástico para guardar armas durante el registro de la finca situada en Pilar. El personal de seguridad ingresó a la morada con el objetivo de secuestrar una pistola calibre nueve milímetros. Este objeto figura a nombre de Luis Cavanagh en los padrones correspondientes.
Los agentes revisaron cada uno de los ambientes de la propiedad, pero el armamento principal no apareció en el lugar. La fiscal Marcela Semeria dirigió el operativo con la intención de retirar cualquier elemento de peligro para la víctima. El juez de Garantías de San Isidro, Walter Saettone, otorgó la orden legal para el ingreso de la fuerza pública al inmueble.
Fuentes con acceso al expediente judicial brindaron detalles a LA NACION: “Cavanagh tiene a su nombre registrada una pistola calibre nueve milímetros, como informó en su presentación el abogado de la denunciante”. El procedimiento cumple con las facultades que otorga el artículo 226 del Código Procesal Penal bonaerense para este tipo de contextos.
La fiscalía consideró necesaria la incautación de las balas para reducir los riesgos en el marco de la investigación penal. Los voceros explicaron que la actriz no mencionó el uso de armamento en su relato inicial. El secuestro constituye una diligencia preventiva que el código habilita para estos casos de violencia.
Cómo se originó el conflicto legal en Pilar
El expediente judicial registra su origen el domingo 28 de diciembre pasado por la noche. La actriz, de 48 años, llamó al número de emergencias 911 desde la guardia del predio Tortugas Country Club. El pedido de auxilio activó el protocolo de seguridad de forma inmediata.
La denuncia detalló una agresión física luego de una discusión en el interior de la casa que compartía con el empresario. Los celos dispararon el conflicto inicial entre la pareja. La situación derivó en zamarreos y golpes contra la integridad de la mujer.
El personal médico de dos ambulancias llegó al lugar para asistir a la víctima. Los médicos observaron cuadros de angustia y ataques de pánico en la paciente. La situación de crisis requirió el traslado de la mujer al Hospital Central de Pilar.
En ese centro de salud, los facultativos realizaron chequeos generales para constatar el carácter de las lesiones. La actriz obtuvo el alta médica durante la misma noche del domingo. Ella se retiró de la institución sanitaria junto a un grupo de amigas y parientes cercanos que brindaron contención emocional.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
