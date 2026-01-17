Hallan muerta a una mujer que buscaban desde el martes y analizan si fue un homicidio o un suicidio

SANTA FE.– Una trabajadora municipal de 62 años de Reconquista, en el extremo norte de esta provincia, que era buscada por la policía y por sus familiares tras no regresar a su domicilio el martes 13, fue hallada muerta este sábado sin vida en un sector cercano a su vivienda. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, según informaron los investigadores. Por el momento, no hay elementos que confirmen si se trató de un homicidio o suicidio.

El cuerpo de Gladis Lilian María Furrer fue encontrado pasadas las 10.30 de este sábado por un obrero de la construcción que pasaba por una zona de arbustos altos y matorrales situada detrás de la vieja usina de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), en el barrio Chapero, en el macrocentro de Reconquista.

Junto al cadáver, que estaba desfigurado, se encontraron su bicicleta, tres trinchetas, una navaja y un destornillador.

La trabajadora municipal de Reconquista cuyo cuerpo fue hallado este sábado Redes

En una primera observación, previa a la autopsia que se realizará en los próximos días, los médicos determinaron que el cuerpo presentaba varias lesiones compatibles con elementos cortantes, como los que aparecieron en la escena.

“Estaba en muy avanzado estado de descomposición por acción de la fauna cadavérica típica de estos casos, no solo por los días transcurridos sino también por las elevadas temperaturas de las últimas jornadas”, explicó uno de los investigadores.

Según consta en las actuaciones, el albañil que encontró el cuerpo había ingresado al lugar para hacer sus necesidades fisiológicas. Tras el hallazgo, avisó a la policía, que llegó a la zona y dispuso las medidas correspondientes.

Personal de Bomberos Voluntarios de Vera, una ciudad cercana a Reconquista, se ocupó del traslado del cuerpo hasta la morgue judicial de esa localidad, donde se realizará la autopsia, ya que la morgue de Reconquista está inactiva porque el único forense está de vacaciones.

La investigación, que deberá establecer si la mujer fue asesinada o si se suicidó, es dirigida por la fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los tribunales de Reconquista, Georgina Díaz, quien dispuso la intervención de la Brigada de Femicidios de la Región 4 de la Policía de Investigaciones (PDI).

Un móvil de la Policía de Investigaciones (PDI) en la zona donde fue encontrado el cuerpo en Reconquista Redes

Según consta en la justicia, fue Marisa Ojeda, de 35 años, domiciliada en barrio América, quien denunció la desaparición de su madre, Gladis Lilian María Furrer, que se había retirado de su vivienda el 13 de enero, alrededor de las 13, a bordo de una bicicleta de dama tipo carrera, de color negro.

De acuerdo con el relato en sede policial, el nieto de la mujer manifestó que su abuela le había dicho que se iba a trabajar, pero desde entonces no se tuvieron más noticias de su paradero, hasta el hallazgo del cuerpo este sábado.