Búsqueda desesperada de la hermana de Marcos Acuña en Neuquén

La familia del futbolista de River y campeón del mundo en Qatar 2022 con el seleccionado argentino de fútbol, Marcos Acuña, busca desesperadamente a Fabiana Edith Muñoz, hermana del futbolista.

Según la denuncia radicada por la familia, la hermana del futbolista, de 42 años, fue vista por última vez ayer, a las 17.30, cuando salió de su casa, en la ciudad de Zapala, en Neuquén.

El pedido de averiguación de paradero fue presentado por Dara Gladys del Prado, madre del exfutbolista de Racing y Ferro, en la comisaría del Menor y la Mujer, de Zapala.

En la presentación, la madre de Acuña describió que su hija vestía un gorro negro, campera verde, pantalón de jean azul y zapatillas rosas. En la descripción de su hija aportada por la denunciante, detalló que mide 1,63 metros, tiene tez trigueña, contextura física delgada y cabellos castaños.

La mujer desaparecida es una de las hermanas por parte de la madre del futbolista. Según la descripción de la mujer, su hija padece de una patología psiquiátrica que le provoca desorientación y pérdida de ubicación en tiempo y espacio durante algunos períodos.

Ante esta circunstancia, los efectivos de la policía de Neuquén y de la fiscalía de Zapala destinaron la mayor cantidad de recursos para localizar a la mujer. Por este motivo, la Jefatura Regional de Zapala dispuso un intenso operativo de búsqueda para tratar de localizar a la mujer de forma urgente.