Crece la preocupación: tres homicidios en 72 horas, centenares de disparos y nuevos reclamos vecinales por seguridad en Mar del Plata

MAR DEL PLATA.– “Mucha suerte tenemos de que no tengamos más muertos”, dijo esta semana la fiscal Florencia Salas, que en su turno tuvo que afrontar tres crímenes, tres denuncias de violación y un caso de abuso de armas con 197 disparos contra una vivienda. “Tenemos registrados por lo menos 340 balazos en solo 72 horas”, resumió sobre la serie de hechos en los que le tocó intervenir entre el 5 y el 11 de enero, inédita al menos para su historial personal.

A su advertencia se suman otros hechos que corresponden a colegas de unidades especiales que atienden delitos contra la propiedad, entre ellos varias entraderas y escruches, con algunos casos violentos y víctimas lesionadas.

Esta multiplicación de delitos coincide con el arranque del año y con el primer gran pico de movimiento de visitantes en una ciudad que, desde fines de diciembre, recibió y mantiene cientos de oficiales y móviles de la Policía de la Provincia de Buenos Aires como refuerzo para atender la demanda estacional, con el compromiso de no descuidar los barrios más alejados del circuito turístico.

Los reclamos de seguridad empiezan a retumbar con manifestaciones, como la que días atrás encabezaron vecinos del barrio San Carlos, que limita con Playa Grande, y la que este viernes emprendieron los repartidores que trabajan para aplicaciones digitales. En este último caso, a raíz de la lesión gravísima que sufrió una joven de 29 años en plena tarea, cuando le robaron la moto. El proyectil le lesionó la médula y ella corre riesgo de secuelas irreversibles para la movilidad de sus extremidades inferiores.

Repartidores de aplicaciones marcharon reclamando mas seguridad y justicia por Johana Mauro V. Rizzi

La conferencia de prensa que Salas brindó este lunes, que sonó a advertencia frente a lo ocurrido, quedó relegada en los medios por la repercusión del “mini tsunami”, como se definió a una pleamar inédita que impactó sobre este frente de playas y que, en la vecina localidad de Mar Chiquita, costó la vida de un joven de 29 años, ahogado tras una sucesión de grandes olas que lo sorprendieron entre el mar y la albúfera.

Los tres homicidios se registraron en 72 horas de la semana pasada. El primero corresponde a Yoel Castro, de 24 años, baleado en el extremo noroeste de la ciudad. Es el barrio Coronel Dorrego, una zona crítica, con antecedentes de delito y violencia. Uno de los episodios recientes fue un ataque a balazos a un policía, a quemarropa, que recibió un disparo en la cabeza y sobrevivió.

A Castro lo atacaron a media mañana del jueves 8 cuando iba en moto y, según la investigación, en continuidad con una balacera de la noche previa en un contexto de delincuencia y narcomenudeo. El sospechoso está identificado. “El día que no hay un tiro estamos en Disneylandia”, afirmó un vecino en una crónica local. Por el caso hay dos sospechosos identificados y con pedido de captura.

El siguiente homicidio ocurrió durante la madrugada del viernes 9 en un contexto de marginalidad. La víctima, Héctor Antonio Etcheverry, de 63, tenía amputada media pierna. Lo apuñalaron en el corazón dentro de su casa precaria, incendiada hace pocos meses, en el barrio Rivadavia. “Un aguantadero de gente de calle”, le dijeron los investigadores a LA NACION.

Repartidores reclamaron mas seguridad y justicia por Johana Mauro V. Rizzi

Los acusados son un hombre y una mujer que convivían con él. Escaparon del lugar. Una testigo los identificó y permitió la detención de la pareja. Declararon y denunciaron que la víctima quiso propasarse con la joven. La pareja lo recriminó y él respondió arrojándole una muleta. La reacción fue una puñalada profunda con un cuchillo de cocina. Esta reconstrucción surge de la declaración que ambos imputados dieron ante la justicia. El caso está esclarecido y solo el responsable de la agresión seguirá detenido.

El homicidio más impactante por el perfil de la víctima ocurrió el sábado 10 en el barrio Nuevo Golf, en el frente sudoeste de la ciudad, también escenario repetido de hechos vinculados con drogas y su comercialización. Allí murió de un balazo en la cabeza un menor de 16 años, aparentemente en una riña entre bandas o entre personas con diferencias previas vinculadas al delito.

Un Fiat Palio quedó volcado, con casi 40 perforaciones de bala. En él viajaba un hombre que, según constató la justicia, hizo un solo disparo. Estuvo detenido por el crimen del adolescente y fue liberado. Se probó, al menos por el momento, que se defendió de un ataque y que el disparo que efectuó no tuvo el recorrido hacia donde estaba la víctima. El proyectil mortal fue recuperado en la autopsia y será cotejado con armas secuestradas.

En medio de estos asesinatos se produjo el robo y las lesiones a Johana Stanley, repartidora de comidas. Hace una semana, también de madrugada, le robaron la moto. Para lograrlo los delincuentes le dispararon cuando circulaba por las calles Galicia y Nápoles, en el barrio San Martín. Una bala le impactó en la médula y es posible que no vuelva a caminar. Este viernes, en la investigación que también tiene la fiscal Salas, se logró detener a uno de los supuestos autores, recuperar la moto en la vecina ciudad de Batán y aprehender al hombre que la tenía oculta para reducirla o revenderla. El robo de motos está al tope de las estadísticas de delito que elabora el municipio.

Repartidores de aplicaciones marcharon reclamando mas seguridad en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

La agenda de esa fiscalía sumó un caso de violación de una mujer de 45 años, atacada por un hombre en el barrio Fortunato de la Plaza. Se detuvo a un sospechoso de esa zona, con antecedentes y que conocería a la víctima. La fiscal confirmó otras dos denuncias por delitos similares que no prosperaron por distintos motivos.

Llegó luego el caso de la inédita balacera que sorprendió incluso a los investigadores por su magnitud. “Fueron 197 vainas; me informaron que fue con una metralleta”, señaló la fiscal sobre el material hallado frente a una casa del barrio José Hernández, presunto blanco de una amenaza en el marco de un ajuste de cuentas relacionado con narcomenudeo. Remarcó la cantidad de disparos en tan poco tiempo.

Al gobernador Axel Kicillof, que pasó por Miramar horas después del tercer crimen en Mar del Plata, le preguntaron si le preocupaba la situación y respondió sin precisiones, con el dato del operativo De Sol a Sol que está en marcha. El gobierno nacional tiene fuerzas federales, incluso afectadas a patrullas y presencia en barrios, con Prefectura Naval.

Desde el municipio, que el año pasado incorporó armas no letales para su Patrulla Municipal, no hicieron mención al tema. Estos hechos se registran en el frente opuesto a la cara más visible de la ciudad, que son las playas y los turistas. Allí, por ahora, el delito suma algunos arrebatos y robos a viajeros y vecinos, con violencia en ciertos casos. Varios pudieron ser esclarecidos, incluso con detenciones. Por esa zona, todavía no se registra nada comparable con la violencia de la periferia.

La fiscal Salas, en esa conferencia de prensa, expresó su preocupación por la cantidad y calidad de las armas y balas en las calles, si es que aquellos 197 disparos salieron de una ametralladora. “Para eso hay que denunciar”, reclamó, aunque reconoció que hay vecinos que conviven cerca de delincuentes y tienen temor a represalias.