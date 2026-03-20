La secuencia duró apenas cinco segundos. El sicario descendió de la moto conducida por un cómplice e ingresó en el supermercado. Sin mediar palabras, se dirigió al sector de las cajas y comenzó a disparar. Su objetivo era el propietario del comercio, quien salvó su vida de milagro, a pesar de haber sido alcanzado por uno de los proyectiles. Había sido un ataque ordenado por la mafia china.

Era el 27 de enero pasado. El hecho ocurrió en un supermercado chino de Pontevedra, en el partido bonaerense de Merlo. En las últimas horas, tras una investigación que incluyó el análisis de filmaciones de cámaras de seguridad y de publicaciones en redes sociales, detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron en Morón al sindicado tirador.

El momento en que el sicario llegar al supermercado chino

“Tras el ataque, el sicario intentó viajar a Brasil, pero como el plan se frustró, volvió a Buenos Aires, donde se escondió en distintas casas de conocidos”, dijeron fuentes policiales a LA NACION.

Una publicación que el sospechoso hizo en su perfil de la red social Instagram orientó a los detectives de la policía bonaerense.

“ A partir del análisis de la cartelería que se observaba en las imágenes subidas a Instagram se determinó que el tirador estaba en Morón. Se hizo un operativo de urgencia y se lo detuvo cuando estaba por ingresar en un supermercado chino”, explicaron las fuentes consultadas.

Así ataca un sicario de la mafia china

La investigación del ataque estuvo a cargo del fiscal de Morón Nicolás Filippini y de la ayudante fiscal Mariela Arias, quienes tuvieron la colaboración de personal de la Dirección de Enlace de Interpol de la policía bonaerense.

Primero, después de analizar las imágenes de las grabaciones de cámaras de seguridad se pudo reconstruir cómo el sicario había llegado al supermercado donde ocurrió el ataque. “El tirador hizo la mayor parte del viaje en un Renault 11, pero antes de llegar al supermercado chino se pasó a una moto Honda XR300 conducida por un cómplice”, dijeron fuentes policiales.

El momento en que el sicario de la mafia china escapa junto con su cómplice

Tras el ataque, el sicario se volvió a subir en la moto y, junto con el cómplice, escapó a toda velocidad.

Durante la investigación, los detectives policiales lograron identificar a los delincuentes que eran los encargados de trasladar al sicario y fueron detenidos después de allanamientos en La Matanza y en Banfield.

“Faltaba atrapar al tirador. Tras muchas horas de vigilancia y seguimiento de redes sociales, se determinó que el sicario había viajado al norte del país para cruzar hacia Brasil, pero finalmente volvió al conurbano bonaerense donde se escondió en casas de conocidos hasta que finalmente fue atrapado”, explicaron fuentes policiales.

Como se dijo, la víctima salvó su vida de milagro. Había resultado herido en un brazo, pero la rápida reacción de los clientes que estaban en el supermercado fueron clave para que el supermercadista fuera rápidamente asistido.