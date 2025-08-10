Ataque con bomba de humo: caen dos sospechosos que estarían ligados a la mafia china

El sábado 17 de mayo por la tarde, el movimiento habitual en una regalería del barrio porteño de Once se transformó en caos. Clientes recorrían los pasillos, empleados acomodaban mercadería y todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que una pareja pasó por la vereda y arrojó un pequeño cartucho hacia el interior del local. En segundos, un espeso humo gris cubrió el ambiente y desató el pánico. Gritos, corridas y confusión marcaron el cierre abrupto de una jornada que, para muchos, parecía apenas un paseo de compras.

Durante los procedimientos fue detenida una mujer paraguaya de 50 años Policía de la Ciudad

En total, en ambos procedimientos se secuestraron siete celulares, una notebook con cargador, un disco externo, varios pendrives, tarjetas porta chip, un elemento tipo picana, prendas relacionadas al hecho Policía de la Ciudad

Según fuentes policiales, el ataque se investiga como parte de una serie de amenazas contra comerciantes de la comunidad china. A pesar del hermetismo de los damnificados, el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas permitió identificar a los sospechosos. En las imágenes se observa cómo el agresor pasa varias veces por la puerta del local y, en su tercer paso, arroja el artefacto.

Se localizaron prendas de vestir relacionadas al hecho y un vehículo Volkswagen Suran Policía de la Ciudad

Durante los procedimientos se incautaron siete teléfonos celulares, una notebook con cargador, un disco externo, varios pendrives, tarjetas porta chip, un elemento tipo picana, prendas vinculadas al hecho y un vehículo Volkswagen Suran. En uno de los domicilios allanados, el sospechoso no se encontraba, pero los investigadores secuestraron elementos de interés para la causa.

El momento en el que arrojan una bomba de humo en un local de Once

Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 48, a cargo del juez Fabián De la Torre. La causa sigue en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas judiciales.

Parte de los objetos secuestrados en los allanamientos Policía de la Ciudad

Este tipo de ataques, según fuentes del caso, se vincula con maniobras extorsivas atribuidas a la llamada “mafia china”, que busca intimidar a comerciantes recién instalados en la zona para que paguen por protección. El local afectado había abierto sus puertas recientemente y, como otros negocios similares, forma parte de un rubro en expansión dentro de la comunidad china, que incluye supermercados y regalerías con precios accesibles.

Durante los procedimientos fue detenido un hombre argentino de 55 años Policía de la Ciudad

La Policía de la Ciudad continúa con tareas de inteligencia para determinar si los detenidos actuaron por cuenta propia o como parte de una organización más amplia.