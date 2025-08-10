LA NACION

Ataque con bomba de humo: caen dos sospechosos que estarían ligados a la mafia china

12 semanas después del hecho, la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre argentino de 55 años y a una mujer paraguaya de 50, acusados de haber perpetrado el ataque

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Uno de los procedimientos fue en la calle Ponce de León al 500, en Virrey del Pino, partido bonaerense de La Matanza
Uno de los procedimientos fue en la calle Ponce de León al 500, en Virrey del Pino, partido bonaerense de La MatanzaPolicía de la Ciudad

El sábado 17 de mayo por la tarde, el movimiento habitual en una regalería del barrio porteño de Once se transformó en caos. Clientes recorrían los pasillos, empleados acomodaban mercadería y todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que una pareja pasó por la vereda y arrojó un pequeño cartucho hacia el interior del local. En segundos, un espeso humo gris cubrió el ambiente y desató el pánico. Gritos, corridas y confusión marcaron el cierre abrupto de una jornada que, para muchos, parecía apenas un paseo de compras.

Durante los procedimientos fue detenida una mujer paraguaya de 50 años
Durante los procedimientos fue detenida una mujer paraguaya de 50 añosPolicía de la Ciudad

En total, en ambos procedimientos se secuestraron siete celulares, una notebook con cargador, un disco externo, varios pendrives, tarjetas porta chip, un elemento tipo picana, prendas relacionadas al hecho
En total, en ambos procedimientos se secuestraron siete celulares, una notebook con cargador, un disco externo, varios pendrives, tarjetas porta chip, un elemento tipo picana, prendas relacionadas al hechoPolicía de la Ciudad

Según fuentes policiales, el ataque se investiga como parte de una serie de amenazas contra comerciantes de la comunidad china. A pesar del hermetismo de los damnificados, el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas permitió identificar a los sospechosos. En las imágenes se observa cómo el agresor pasa varias veces por la puerta del local y, en su tercer paso, arroja el artefacto.

Se localizaron prendas de vestir relacionadas al hecho y un vehículo Volkswagen Suran
Se localizaron prendas de vestir relacionadas al hecho y un vehículo Volkswagen SuranPolicía de la Ciudad

Durante los procedimientos se incautaron siete teléfonos celulares, una notebook con cargador, un disco externo, varios pendrives, tarjetas porta chip, un elemento tipo picana, prendas vinculadas al hecho y un vehículo Volkswagen Suran. En uno de los domicilios allanados, el sospechoso no se encontraba, pero los investigadores secuestraron elementos de interés para la causa.

El momento en el que arrojan una bomba de humo en un local de Once
El momento en el que arrojan una bomba de humo en un local de Once

Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 48, a cargo del juez Fabián De la Torre. La causa sigue en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas judiciales.

Parte de los objetos secuestrados en los allanamientos
Parte de los objetos secuestrados en los allanamientosPolicía de la Ciudad

Este tipo de ataques, según fuentes del caso, se vincula con maniobras extorsivas atribuidas a la llamada “mafia china”, que busca intimidar a comerciantes recién instalados en la zona para que paguen por protección. El local afectado había abierto sus puertas recientemente y, como otros negocios similares, forma parte de un rubro en expansión dentro de la comunidad china, que incluye supermercados y regalerías con precios accesibles.

Durante los procedimientos fue detenido un hombre argentino de 55 años
Durante los procedimientos fue detenido un hombre argentino de 55 añosPolicía de la Ciudad

La Policía de la Ciudad continúa con tareas de inteligencia para determinar si los detenidos actuaron por cuenta propia o como parte de una organización más amplia.

Los detenidos por arrojar una bomba de humo en un local de Once
Los detenidos por arrojar una bomba de humo en un local de Once

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Seguridad
  1. La pista de la pasión por las motos y la búsqueda de un “elemento clave”
    1

    Misterio en Coghlan: la pista de la pasión por las motos y la búsqueda de un “elemento clave”

  2. Denunciaron y detuvieron a una banda de motociclistas que corría a máxima velocidad
    2

    Denunciaron y detuvieron a una banda de motos que corría en La Plata: 1 de cada 4 son policías bonaerenses

  3. Con nuevos testigos, buscan reconstruir el vínculo entre la víctima y la familia del sospechoso
    3

    Misterio en Coghlan: con nuevos testigos, buscan reconstruir el vínculo entre la víctima y la familia del sospechoso

  4. Un tribunal absolvió a cuatro condenados a perpetua y quedó impune otra vez el asesinato de una adolescente
    4

    Un tribunal absolvió a cuatro condenados a perpetua y quedó impune otra vez el asesinato de una adolescente

Cargando banners ...