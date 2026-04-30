“Si abrís el local te matamos”: la amenaza de la mafia china a un comerciante en Mar del Plata

Un comerciante de la ciudad de Mar del Plata, que planeaba abrir un supermercado, recibió una amenaza de muerte de una organización asociada a la mafia china en las persianas de su futuro local. La banda criminal buscaba impedir la competencia o que les entreguen dinero a cambio de “protección”.

El hecho ocurrió el pasado jueves 23 de abril, cuando el dueño del establecimiento ubicado en la calle Fleming encontró inscripciones con aerosol rojo en el frente de la propiedad, según informó el medio local AHORA Mar del Plata.

El operativo realizado en el comercio de los presuntos responsables

El mensaje estaba escrito en chino y advertía: “Si abrís el local te matamos”. Investigadores policiales explicaron que el uso de este color simboliza la sangre de las víctimas en los códigos de estas organizaciones criminales.

Personal del Gabinete de Extorsivos de la Dirección de Investigaciones (DDI) rastreó una camioneta Toyota Hilux SW4 negra tras analizar videos de las cámaras de seguridad de la zona. Los agentes identificaron a Ni Fei, de 38 años, y a Liao Deping, de 36, como los presuntos responsables de la intimidación.

La policía incautó dos pistolas Pietro Beretta calibre nueve milímetros y 13 cartuchos intactos

Los efectivos hallaron a Liao Deping en el sector de cajas del comercio. Ni Fei dormía en una habitación precaria al fondo del local. Durante el registro de la propiedad, la policía secuestró una valija que contenía 184 millones de pesos en efectivo al lado de una mesa de luz.

También incautaron dos pistolas Beretta calibre nueve milímetros y 13 cartuchos intactos. Los ocupantes del lugar no poseían la documentación legal para la tenencia de las armas de fuego halladas.

Amenaza de la "mafia china": un detenido; secuestraron más de $180 millones

La fiscalía ordenó el traslado de Ni Fei a la Unidad Penal 44 bajo los cargos de coacción y tenencia ilegal de arma de guerra. Liao Deping recibió la notificación de la formación de una causa por el delito de coacción.

Además, los inspectores municipales encargados de la inspección clausuraron el local por deficiencias estructurales y falta de medidas de seguridad obligatorias.

la policía secuestró 184 millones de pesos en efectivo

Otro episodio de la “mafia china”

Hace menos de un mes se conoció que un tirador, que actuaba bajo las órdenes de la mafia china, disparó contra el dueño de un supermercado en la localidad de Pontevedra, partido de Merlo.

El ataque se difundió a fines de marzo, cuando se supo que el agresor bajó de una moto conducida por un cómplice, ingresó al comercio y abrió fuego directamente hacia el sector de las cajas. La víctima salvó su vida de milagro pese a recibir un impacto de bala en un brazo, gracias a la asistencia de los clientes presentes en el local.

Así ataca un sicario de la mafia china

Detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron al sospechoso en Morón luego de una investigación que incluyó el análisis de redes sociales. El agresor intentó fugarse hacia Brasil después del ataque, pero regresó al conurbano bonaerense al frustrarse su plan de escape.

Una publicación en su perfil de Instagram, donde se observaban carteles de la zona, permitió a los investigadores localizar su paradero exacto y detenerlo cuando se disponía a entrar en otro supermercado.