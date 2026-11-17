Así detuvieron a los jóvenes que perpetraron el robo piraña en Quilmes tras detectarlos con las cámaras de seguridad
Con edades que iban de los 15 a los 17 años, fueron identificados y capturados con intervención de la Comisaría 1° del distrito
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Luego de un seguimiento por las cámaras de seguridad de la zona, los jóvenes que habían perpetrado un robo piraña en una reconocida heladería del centro de Quilmes fueron detenidos por la Policía.
Gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad, tanto de la heladería como de la zona, la Policía reconstruyó el recorrido de los responsables.
En las imágenes difundidas, se pudo observar a los ladrones huyendo por distintos puntos, la mayoría a pie, mientras que dos lo hicieron en una bicicleta.
Los jóvenes, de entre 15 y 17 años, fueron identificados y capturados con intervención de la Comisaría 1° de Quilmes.
“Con intervención de los equipos municipales y las fuerzas de seguridad, los autores fueron detenidos luego de cometer un ilícito en momentos donde estudiantes secundarios celebraban el ‘Último último día’”, informó la Secretaría de Seguridad de Quilmes, en alusión al típico festejo estudiantil que llevan a cabo los alumnos de quinto año del secundario para celebrar el fin de clases.
El episodio ocurrió el viernes por la tarde cuando, a plena luz del día, cerca de 10 personas ingresaron a un local de Lucciano’s, situado sobre la calle Colón al 200, entre Almirante Brown y Alvear, a solo una cuadra de la Plaza Conesa.
En imágenes difundidas por el municipio, se observó al grupo de jóvenes ingresar y robar rápidamente la mercadería que habitualmente exhibe la heldaría en su entrada.
Mientras algunos sustraían los productos, otros se dirigieron hacia dos mujeres que estaban en el local como clientas y les robaron sus teléfonos celulares y una cartera.
Además, dos de los delincuentes se llevaron dinero de la caja registradora y empujaron al empleado que la atendía.
Una vez logrado el objetivo, todos huyeron del lugar al mismo tiempo. El episodio ocurrió a las 16.24 y tomó apenas 30 segundos.
La cartera de Seguridad, que dirige Gaspar De Stéfano, destacó que las detenciones se lograron gracias al “trabajo conjunto del Centro de Monitoreo municipal y las fuerzas de seguridad”.
Por otro lado, el municipio “continuará convocando a las familias de los menores involucrados para trabajar en un abordaje integral entre las áreas de seguridad, niñez y educación”.
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