Qué se sabe de la muerte de Kevin Martínez en Chascomús: los últimos detalles de la investigación

La Justicia investiga la muerte de Kevin Martínez, un adolescente de 15 años que murió la semana pasada en Chascomús. El joven fue atropellado mientras circulaba como acompañante en una moto que tenía un pedido de secuestro por robo. Cuando era atendido por el personal médico, recibió una feroz golpiza por parte de un vecino. Martínez murió 48 horas después.

Qué pasó

El joven fue atropellado en Chascomús cuando viajaba como acompañante en una moto y después, mientras era asistido por personal de una ambulancia, fue golpeado salvajemente por un vecino, identificado como Leonardo Marzzelino, de 50 años.

Martínez murió 48 horas después en un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires al que fue trasladado.

El ataque a Martínez fue filmado por otro vecino que fue testigo de los hechos y fue presentado por la familia de la víctima cuando hizo la denuncia. La familia afirmó que Kevin recibió malos tratos de parte del personal policial y de la patrulla municipal que intervino tras el siniestro vial y el incidente posterior.

“Después del choque, el personal de la ambulancia lo estabilizó. Lo dejó sentado en el cordón, gritando por su pierna [sufrió fracturas]. La policía lo esposó y lo trató de mala manera. Uno le puso la rodilla sobre el pecho”, dijo Romina, la madre del adolescente fallecido.

En el momento en que la policía tenía reducido al adolescente, se acercó un vecino y comenzó a golpearlo duramente.

De qué murió

En las últimas horas, se confirmó que el adolescente sufrió fracturas múltiples de los huesos del cráneo. Así lo reveló el informe preliminar de la autopsia.

Son lesiones que serían compatibles con el choque contra una superficie a velocidad y no con los golpes del vecino.

“La lesión más grave fue la fractura múltiple de los huesos del cráneo, que determina una lesión que debido a su magnitud resulta idónea para producir la muerte. En cuanto al mecanismo de producción, el mismo es compatible con el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa que bien pudo haberse provocado por el mencionado choque, siendo la intensidad del impacto importante para producir las fracturas craneales que tienen indudablemente origen en ese traumatismo en la zona”, se explicó en la autopsia.

De esta manera, Marzzelino no sería acusado del homicidio. “La causa de muerte fue el accidente de tránsito, por más deleznable que parezca la acción del vecino. Al menos ese es el cuadro probatorio al momento”, dijo a LA NACION una calificada fuente judicial.

La investigación de la muerte de Martínez está a cargo de la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 de Chascomús, dependiente de la Fiscalía General de Dolores.

En tanto, los policías van a ser citados a prestar declaración indagatoria imputados por omisión de los deberes de funcionario público.

El choque

El incidente vial ocurrió el martes 12 en Quintana y Jacarandá, Chascomús. Kevin iba como acompañante de una moto Honda XR150 conducida por Sebastián M., de 17 años, a quien la víctima conocía de la escuela.

El vehículo en el que circulaban los dos adolescentes chocó contra un Ford Ka manejado por una joven de 25 años. Ni Kevin ni el adolescente que manejaba la moto llevaban puesto el casco.

El vehículo en en el que ambos circulaban tenía pedido de secuestro. Había sido denunciada como robada el sábado 9 de este mes.

En las últimas horas se conoció una filmación de una cámara de seguridad que registró el incidente vial que derivó en la muerte de Martínez.

así fue el choque en Chascomús que terminó con la muerte de un adolescente

Ataque a golpes

Tras el incidente de tránsito, mientras Martínez era atendido por personal del Servicio de Atención Médica (SAME) y ante la presencia de personal de la Policía bonaerense, Marzzelino se acercó y comenzó a golpear al adolescente. El ataque fue grabado por otra persona que estaba parada a pocos metros de distancia.

La secuencia del ataque a golpes

Marzzelino había sido condenado hace un mes a la pena seis años y seis meses de prisión al ser encontrado culpable del delito de abuso sexual. No estaba en prisión porque la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores fue apelado ante el Tribunal de Casación bonaeresne.

Fuentes judiciales explicaron que para la situación judicial de Marzzelino cambie se debe esperar el resultado de un peritaje médico que determine si la acción del agresor “incrementó jurídicamente el riesgo de muerte”.

Es decir si los golpes agravaron el cuadro, aumentaron hemorragias, elevaron presión intracraneana, dificultaron asistencia y aceleraron el desenlace.