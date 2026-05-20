Los impactantes antecedentes del hombre que atacó a golpes a un adolescente atropellado en Chascomús

Leonardo Marcelino, el vecino de Chascomús que atacó a golpes a Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que acaba de ser atropellado por un auto cuando circulaba en una moto robada, había sido condenado por el delito de abuso sexual. No estaba preso porque la sentencia no estaba firme,

“Marcelino tiene antecedentes. Hace un mes fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 por abuso sexual; no estaba preso porque la defensa recurrió la sentencia", afirmó José Equiza, abogado que representa a la familia de Martínez.

La secuencia del ataque a golpes

El chico fue atropellado en Chascomús cuando viajaba como acompañante en una moto y después, mientras era asistido por personal de una ambulancia, fue golpeado salvajemente por un vecino. Falleció 48 horas después en un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires al que fue trasladado.

El incidente vial ocurrió el 12 de este mes en Quintana y Jacarandá, Chascomús. Kevin iba como acompañante de una moto Honda XR150 conducida por Sebastián M., de 17 años. El vehículo en el que circulaban los dos adolescentes chocó contra un Ford Ka manejado por una joven de 25 años.

La moto en la que circulaban los dos jóvenes tenía pedido de secuestro. Había sido denunciada como robada el sábado 9 de este mes.

Marcelino no sería acusado de la muerte de Martínez. Sí podría ser imputado de lesiones. El adolescente habría muerto como consecuencia de las heridas que sufrió por el accidente y no por los golpes del agresor.

Martínez sufrió fracturas múltiples en los huesos del cráneo. esión sería compatible con el choque contra una superficie a velocidad y no con los golpes en la cabeza que recibió, según reveló el diario Clarín.

“Mi hermano nunca tuvo problemas con nadie.Es una persona tranquilay, sinceramente, no entendemos qué pasó”, dijo Fernando Marcelino, hermano del agresor, en declaraciones periodísticas.