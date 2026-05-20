LA NACION

De qué murió Kevin Martínez, el adolescente atropellado en Chascomús: los detalles de la autopsia

El chico sufrió fracturas múltiples en los huesos del cráneo

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Kevin Martínez, el adolescente muerto, tenía 15 años
Kevin Martínez, el adolescente muerto, tenía 15 añoscaptura

Kevin Martínez, el adolescente de 15 años de Chascomús que fue atacado cuando era atendido después de haber sido atropellado cuando circulaba como acompañante en una moto denunciada como robada, sufrió fracturas múltiples de los huesos del cráneo.

Así lo reveló el informe preliminar de la autopsia. Lesiones que serían compatibles con el choque contra una superficie a velocidad y no con los golpes en la cabeza que recibió, según reveló el diario Clarín.

La secuencia del ataque a golpes
La secuencia del ataque a golpes

De esta manera, Leonardo Marcelino, el vecino de 50 años que atacó a golpes al adolescente, no sería acusado del homicidio. La secuencia del ataque fue filmada por un testigo.

El chico fue atropellado en Chascomús cuando viajaba como acompañante en una moto y después, mientras era asistido por personal de una ambulancia, fue golpeado salvajemente por un vecino. Falleció 48 horas después en un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires al que fue trasladado.

El incidente vial ocurrió el 12 de este mes en Quintana y Jacarandá, Chascomús. Kevin iba como acompañante de una moto Honda XR150 conducida por Sebastián M., de 17 años. El vehículo en el que circulaban los dos adolescentes chocó contra un Ford Ka manejado por una joven de 25 años.

La moto en la que circulaban los dos jóvenes tenía pedido de secuestro. Había sido denunciada como robada el sábado 9 de este mes.

La investigación de la muerte de Martínez está a cargo de la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 de Chascomús, dependiente de la Fiscalía General de Dolores.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Seguridad
  1. Estafas desde la cárcel: presos con teléfonos y sugestivos vínculos con agentes penitenciarios
    1

    Estafas desde la cárcel: allanaron la casa de un agente penitenciario por supuestos vínculos con el asesino del Mago Alex

  2. Detuvieron otra vez al adolescente que con 15 años asesinó a un playero en Rosario
    2

    Detuvieron otra vez al adolescente que con 15 años asesinó a un playero en Rosario: estaba armado

  3. El asesino juvenil que mató a un playero a los 15 años fue detenido de nuevo en Rosario
    3

    A los 15 años mató a un playero de Rosario a sangre fría, lo pusieron en un programa de testigos protegidos, lo abandonó y fue detenido de nuevo

  4. Cinco menores en bicicleta intentaron robar una vivienda en Vicente López y fueron detenidos
    4

    Cinco menores en bicicleta intentaron robar una vivienda en Vicente López y fueron detenidos