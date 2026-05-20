De qué murió Kevin Martínez, el adolescente atropellado en Chascomús: los detalles de la autopsia

Kevin Martínez, el adolescente de 15 años de Chascomús que fue atacado cuando era atendido después de haber sido atropellado cuando circulaba como acompañante en una moto denunciada como robada, sufrió fracturas múltiples de los huesos del cráneo.

Así lo reveló el informe preliminar de la autopsia. Lesiones que serían compatibles con el choque contra una superficie a velocidad y no con los golpes en la cabeza que recibió, según reveló el diario Clarín.

La secuencia del ataque a golpes

De esta manera, Leonardo Marcelino, el vecino de 50 años que atacó a golpes al adolescente, no sería acusado del homicidio. La secuencia del ataque fue filmada por un testigo.

El chico fue atropellado en Chascomús cuando viajaba como acompañante en una moto y después, mientras era asistido por personal de una ambulancia, fue golpeado salvajemente por un vecino. Falleció 48 horas después en un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires al que fue trasladado.

El incidente vial ocurrió el 12 de este mes en Quintana y Jacarandá, Chascomús. Kevin iba como acompañante de una moto Honda XR150 conducida por Sebastián M., de 17 años. El vehículo en el que circulaban los dos adolescentes chocó contra un Ford Ka manejado por una joven de 25 años.

La moto en la que circulaban los dos jóvenes tenía pedido de secuestro. Había sido denunciada como robada el sábado 9 de este mes.

La investigación de la muerte de Martínez está a cargo de la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 de Chascomús, dependiente de la Fiscalía General de Dolores.