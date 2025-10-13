Así fue el encuentro del doble femicida de Córdoba con el remisero desaparecido en Concordia

Su teléfono celular se activó por última vez el martes pasado en la ciudad de Federación, en Entre Ríos. Esa tarde, pocos minutos antes de las 20, el remisero Matías Palacios se había encontrado en la terminal de Concordia con Pablo Laurta, el sindicado doble femicida de Córdoba, quien lo había contratado para un viaje. Dos días después, su auto, un Toyota Corolla blanco, apareció incendiado cerca de la ruta de las Altas Cumbres

Las últimas imágenes del remisero al encontrarse con Laurta

El encuentro entre Palacios y Laurta quedó registrado por una cámara de seguridad de la terminal de ómnibus de Concordia. Está claro que se conocían: la filmación muestra cómo se saludan de manera afectuosa con un beso. El remisero esperaba a su pasajero con el baúl abierto para guardar el equipaje .

Fuentes de la investigación por la desaparición de Palacios explicaron que el remisero había recibido una llamada de Laurta donde le pidió que lo fuera a buscar a Concordia y lo llevara a Córdoba, viaje por el que le iba a pagar $1.500.000.

“Palacios vive en la ciudad de Buenos Aires. Se conoce con Laurta porque ya había hecho otros viajes con él”, sostuvieron las fuentes consultadas.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, explicó que la búsqueda se concentra en la zona de Concordia y en los posibles pasos hacia Córdoba.

“Podemos intuir que algo le ocurrió. Estamos buscando en las rutas, en las zonas cercanas, porque a lo mejor ocurrió un hecho violento”, dijo el ministro.

“Se teme lo peor”, dijo el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, que indicó que la hipótesis principal es que el doble femicida habría matado al chofer antes de ingresar a Córdoba.

Al momento de su desaparición, Palacios vestía una musculosa oscura de algodón, pantalón corto camuflado, medias negras y zapatillas negras con suela blanca. Tiene un tatuaje tipo tribal en el brazo derecho y otro que cubre el brazo izquierdo completo. Estos rasgos fueron difundidos para facilitar su identificación.

“Hoy está técnicamente desaparecido para nosotros”, afirmó. La policía entrerriana mantiene operativos en la región y analiza cada indicio que pueda reconstruir el recorrido del vehículo y del chofer.

Pablo Laurta fue detenido en un hotel de Entre Ríos Policía de Entre Ríos

Laurta fue detenido ayer en el hotel Berlín de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Se sospecha que planeaba viajar a Uruguay, su país natal.

Está acusado de haber matado a su exmujer, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio , y haber secuestrado a su hijo, de cinco años.

De acuerdo con las primeras versiones, Laurta habría disparado contra ambas mujeres y luego huyó con su hijo en una camioneta. Ante la incertidumbre sobre el paradero del niño, las autoridades activaron el Alerta Sofía, un protocolo que implica la difusión masiva del caso a través de medios, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales.

Según explicaron fuentes policiales, los cuerpos de las víctimas presentaban heridas de arma de fuego. El hecho se conoció tras una llamada de un vecino al número de emergencias 911, quien alertó sobre “detonaciones” en la vivienda.

Así fue la detención del hombre acusado de doble femicidio y secuestro de su hijo de cinco años

Laurta tenía denuncias previas por violencia de género. Según reconstruyeron los investigadores, la familia había vivido en Uruguay hasta que Giardina, estudiante de Agronomía, escapó a la Argentina con su pequeño hijo porque su esposo habría intentado ahorcarla en 2023. La mujer contaba con un botón antipánico, pero no llegó a activarlo al momento de la agresión.