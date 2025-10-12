Qué es el Alerta Sofía, el protocolo de búsqueda de menores que se activó en Córdoba tras el rapto de un niño de 5 años

El Alerta Sofía fue activado a nivel nacional para facilitar la búsqueda de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años, cuyo padre está prófugo tras ser acusado de asesinar a la madre y la abuela del niño, y de raptarlo en Córdoba.

El Alerta Sofía es un sistema de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2019, durante la gestión de Patricia Bullrich. Su objetivo es coordinar la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos cuya vida se considere en “Alto Riesgo Inminente”. Para ello, se articula el trabajo entre organismos públicos, medios de comunicación, redes sociales, fuerzas federales y la sociedad civil.

La activación del sistema implica la difusión orientada del caso a través de afiches específicos, televisión, redes sociales como Facebook, telefonía celular y dispositivos oficiales. La herramienta cuenta con el apoyo internacional del Centro Internacional sobre Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC) y de la propia plataforma Facebook.

Entre los requisitos para activar el Alerta Sofía se exige que la persona desaparecida sea menor de 18 años, que exista una denuncia oficial, que el caso haya sido comunicado al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) , que se descarte la existencia de hipótesis alternativas y que se verifique una privación ilegítima de la libertad. Además, debe tratarse de un caso de “Alto Riesgo Inminente”, lo que incluye situaciones de violencia, presencia de adultos relacionados con la desaparición, necesidad de medicamentos o discapacidad, entre otros factores.

La solicitud de activación debe estar expresamente firmada por la autoridad judicial a cargo de la investigación. También se exige que la información difundida no ponga en riesgo la integridad del niño o adolescente.

El sistema toma su nombre de Sofía Herrera, la niña de 3 años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego, y que aún continúa siendo buscada. “Dentro de toda la tristeza y el dolor que tengo, me emociona que el programa lleve el nombre de mi hija, porque cada vez que se lo mencione se sabrá también que buscamos a Sofía”, expresó su madre, María Elena Delgado, durante la presentación oficial del programa.

El Alerta Sofía es la versión local del Alerta Amber, creado en Estados Unidos en 1996 durante la búsqueda de la niña Amber Hagerman. Hoy se aplica en más de 40 países.

En Argentina, uno de los casos más recordados fue el de Maia, la niña que fue localizada en Luján gracias al llamado de una vecina que reconoció su imagen tras la difusión del alerta. Ese antecedente refuerza la importancia de la participación ciudadana en las primeras horas de búsqueda, consideradas cruciales para el hallazgo.

Las denuncias pueden realizarse de forma anónima a través de la línea 134, habilitada especialmente para estos casos.

El Alerta Sofía emitida tras el rapto de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta Ministerio de Seguridad Nacional

El doble femicidio

Una mujer y su madre fueron asesinadas en la mañana del sábado en el barrio de Villa Serrana en Córdoba. El agresor fue identificado como Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya.

Según versiones preliminares, Laurta habría asesinado a su expareja, llamada Luna Giardina y a su exsuegra, Mariel Zamudio. Luego de matarlas, habría secuestrado al hijo que había tenido con Giardina, el niño Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de cinco años y se habría fugado a bordo de una camioneta.

En el Alerta Sofía se especifica que el niño que se busca es Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años. Que el lugar de desaparición es el Barrio Argüello, barrio del norte de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba y que la fecha de la desaparición fue el 11 de octubre de 2025.

Sobre cómo es el menor, se explica que tiene cabello castaño oscuro, ojos marrones oscuros, mide aproximadamente 1,25 metros. También se explica que “camina ‘chuequito’, tiene dificultad en el habla y con diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA)”.