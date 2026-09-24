Así fue el intento de robo del adolescente liberado por la jueza Laura De Marinis

Este jueves se conoció el video que muestra el intento de robo sufrido por un hombre a manos del adolescente de 14 años que fue liberado por decisión de la jueza Laura De Marinis.

El hecho ocurrió en Santa Fe y Godoy Cruz, en el barrio porteño de Palermo, cuando el menor junto a un grupo de delincuentes abordó a Hernán, un hombre que se dirigía a su trabajo cerca de la seis de la mañana.

Así fue el intento de robo a Hernán, la víctima del menor liberado por la jueza Laura De Marinis

“Me crucé y, cuando seguí avanzando, vi que las dos personas se juntaron con otras tres a mitad de cuadra. Sabía que algo iba a pasar así que caminé hasta llegar a Güemes y me di media vuelta a ver qué sucedía. Entonces tres cruzaron a mi vereda trotando”, relató Hernán en diálogo con LN+ el miércoles.

Fue entonces que Hernán empezó a correr. Escuchó los gritos de los delincuentes, que decían “agarralo” y “sacále las cosas”. “Cuando llegué a Charcas tuve la suerte que dos efectivos motorizados doblaban justo y agarraron a cuatro de cinco”, sostuvo.

Tras ello, se quedó una hora y media junto a los policías mientras le tomaban los datos al grupo de jóvenes. En ese proceso, un efectivo descubrió que uno de ellos tenía antecedentes por intento de robo. Los delincuentes quedaron esposados y sentados en el piso. Sin embargo, los chicos no parecían preocupados.

“Eran completamente impunes. Se estaban riendo y hablando entre ellos. Cuando la policía les informó que iban a quedar detenidos, uno de los menores dijo que la ley estaba suspendida”, contó.

El joven hizo referencia a la decisión de Marta Pascual, la jueza bonaerense que suspendió por 60 días la aplicación de la baja de la imputabilidad a los 14 años. Un policía lo corrigió y le advirtió que eso era en Provincia.

La jueza de la polémica y la denuncia del gobierno porteño

El menor fue liberado luego de que la jueza del fuero penal juvenil, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires declarara la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que bajó la punibilidad a los 14 años. De Marinis fue denunciada por el gobierno porteño por mal desempeño y “desconocimiento inexcusable del derecho” ante el Consejo de la Magistratura.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó duramente a la magistrada.

La jueza De Marinis falló contra la ley penal juvenil

“Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político. La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito. No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”, escribió Macri en su perfil de la red social X.

Luego la jueza le respondió: “Hice un análisis muy puntual del caso. Yo relaté el hecho en la sentencia; es una situación que no queremos que ocurra. No queremos que haya adolescentes que hagan esto ni tampoco que una persona sea abordada por cuatro adolescentes y tenga que correr para que no le roben. Entonces, hablar de un ‘fallo manchado con sangre’ me parece que es distorsionar lo que yo resolví”, sostuvo De Marinis en una entrevista con Radio Con Vos.

Y agregó: “No puede ocurrir que un fallo judicial genere lo que está generando, sobre todo de autoridades que tienen responsabilidades importantes. Que afirmen que van a pedir mi juicio político coloca... en una situación de bastante tensión institucional porque la realidad es que mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales. El juicio político tiene que ser para otro tipo de actuaciones, otros incumplimientos en el desempeño. La vía es la apelación”.