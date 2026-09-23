Habló la víctima del menor liberado por la jueza Laura De Marinis

La víctima del menor liberado por la jueza Laura De Marinis habló este miércoles con LN+ y detalló cómo fue el intento de robo que sufrió de parte del joven y un grupo que lo acompañaba. “Me parece que le queda muy grande el cargo”, expresó.

El menor fue liberado luego de que la jueza del fuero penal juvenil, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires declarara la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que bajó la punibilidad a los 14 años. De Marinis fue denunciada por el gobierno porteño por mal desempeño y “desconocimiento inexcusable del derecho” ante el Consejo de la Magistratura.

La víctima, Hernán, criticó fuertemente a la magistrada por su decisión. “Me dijeron que podía reunirme con ella para que me de los fundamentos, pero le dije que no, porque es muy fácil dar sentencias atrás de un escritorio y tener seguridad y no estar a las 6 de la mañana caminando en la calle. No me parecía ético de su parte”, sostuvo.

Laura De Marinis en la Jura de magistradas en el Tribunal Superior de Justicia de la CABA TSJ

De Marinis había argumentado que los adultos “no pueden castigar a los niños, niñas y adolescentes” por lo que ellos “no hicieron” y por “haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables”.

Hernán sostuvo que veía violencia en la decisión de la jueza. “La violencia es de ella de argumentar algo que no vivió. No voy a quedarme esperando a que pase lo que tenga que pasar. Me pusieron tres veces un arma en la cabeza, entonces no tengo más ganas”, señaló.

Remarcó el miedo que sintió en el momento del intento de robo: “Tratás de ponerte a resguardo con la adrenalina, llegar y buscar ayuda. Después caí en frío que podría haber pasado. Me pude haber ligado un tiro”.

Luego, apuntó duramente contra De Marinis. “Me parece que le queda muy grande el cargo”, sostuvo, y sumó que consideró que no debería seguir siendo jueza. “El Poder Judicial le debe mucho a la sociedad. Estaría bueno que empiecen a visibilizar los casos con nombre, apellido y cara de los jueces. Desde el día que me sucedió a mí, ¿cuántos más pasaron?“, consultó.

Y sumó: “Capaz la jueza tiene una visión un poco sesgada de lo que es ser una víctima. O tengo que pertenecer o vivir en determinado lugar para ser victimizado?”.

La secuencia del intento de robo

Hernán comentó que eran cerca de las 5.45 de la mañana. Estaba yendo a trabajar y notó a dos chicos que se encontraban en la esquina de avenida Santa Fe y Godoy Cruz, en Palermo. Fue entonces que decidió cruzar la calle.

“Me crucé y, cuando seguí avanzando, vi que las dos personas se juntaron con otras tres a mitad de cuadra. Sabía que algo iba a pasar así que caminé hasta llegar a Güemes y me di media vuelta a ver qué sucedía. Entonces tres cruzaron a mi vereda trotando”, relató.

Fue entonces que Hernán empezó a correr. Escuchó los gritos de los delincuentes, que mascullaban “agarralo” y “sacale las cosas”. “Cuando llegué a Charcas tuve la suerte que dos efectivos motorizados doblaban justo y agarraron a cuatro de cinco”, sostuvo.

Tras ello, se quedó una hora y media junto a los policías mientras le tomaba los datos al grupo de jóvenes. En ese proceso, un efectivo descubrió que uno de los jóvenes de 16 años tenía antecedentes por intento de robo. Los jóvenes quedaron esposados y sentados en el piso.

Sin embargo, los chicos no parecían preocupados. “Eran completamente impunes. Se estaban riendo y hablando entre ellos. Cuando la policía les informó que iban a quedar detenidos, uno de los menores dijo que la ley estaba suspendida”, contó. El joven hizo referencia a la decisión de Marta Pascual, la jueza bonaerense que suspendió por 60 días la aplicación de la baja de la imputabilidad a los 14 años.