La zona del operativo para encontrar a Facundo Astudillo Castro

BAHÍA BLANCA.- Ayer por la noche, agentes de las fuerzas de seguridad federales que trabajan en la búsqueda de Facundo Astudillo Castro encontraron un cuerpo en un canal, dentro de la zona de rastrillaje donde se procura dar con pistas del joven de 22 años que desapareció el 30 de abril. Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION la noticia y admitieron que el cadáver no podía ser reconocido a simple vista por su estado del cuerpo.

Esta mañana, quien habló fue Cristina Castro, la madre de Astudillo Castro: "No sabemos si es Facundo. Ayer hemos tenido distintas energías... Me dolió mucho llegar al lugar, quedarme con la gente de Policía Federal y darme cuenta de que el fiscal estaba hablando con Berni", señaló en diálogo con el canal TN. "No me parece un dato menor por las declaraciones que dio ese señor", agregó.

Cristina estuvo ayer en la zona y regresa esta mañana para sumarse al rastrillaje, aunque avisó que será muy difícil reconocer el cuerpo porque son "restos óseos de un esqueleto que había sido enterrado".

Asimismo, sobre el fiscal de la causa indicó que ayer tuvo un entredicho cuando lo vio sacar una fotografía al cuerpo. "Espero que esa foto no comience a dar vueltas por todos los canales de televisión", le dijo la mujer, de acuerdo con su relato. Y añadió sobre el fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, que siempre "minimizó" todos los datos referentes al caso y que nunca se puso en contacto con la familia ni sus abogados.

Las pruebas

Desde la querella de Cristina Castro esperan que hoy haya avances "preliminares" respecto del sexo y la edad del cuerpo hallado ayer semienterrado cerca de Villarino, ya que la identificación a través del ADN puede a demorar más tiempo.

El abogado Luciano Peretto dijo esta mañana a Crónica TV desde el lugar del hallazgo que aguardaban el arribo del Equipo Argentino de Antropología Forense para el levantamiento de los restos que son un "esqueleto completo, indudablemente humano".

"No se puede precisar si es Facundo. Cristina no lo pudo precisar. Son huesos, un esqueleto completo, indudablemente humano, y está semienterrado en arena", señaló el abogado, quien consideró que "es imposible" determinar la identidad en esas circunstancias. "Esperamos tener algunas precisiones preliminares hoy, si es masculino o femenino, y si por las piezas dentales se puede tener una idea de la edad para así poder empezar a clarificar algunas cuestiones", indicó Peretto, quien aclaró que "la prueba de ADN va a demorar".

Al respecto de la zona en que se encontró el cadáver, aseguró: "Es un lugar donde la marea empieza a subir y se pone como un cangrejal y es inestable", según lo publicado por la agencia Télam. Además aseguró ya se había rastrillado en al menos en dos oportunidades ya que queda a "pocos kilómetros en línea recta" de Teniente Origone, donde Facundo fue visto por última vez.

"Cristina está muy expectante, con mucha impaciencia, ayer las horas fueron muy angustiantes. Esto le ha generado una enorme tristeza", señaló Peretto, quien recordó que anoche la mujer le dijo que "si es Facundo, es un impulso para esclarecer y que caiga hasta el último responsable".

Para Peretto, si se confirma que es Facundo, "no existe la posibilidad de que se haya ahogado allí" ni de que haya llegado hasta el lugar por sus propios medios. "Si es Facundo, es muy probable que el cuerpo haya llegado por medio de la marea o trasladado producto del ocultamiento de una escena del crimen", cerró.

