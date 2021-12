Ataque homofóbico: dos hombres fueron detenidos por golpear y quebrarle una pierna a un bailarín de 27 años

Dos hombres fueron detenidos en la ciudad de Salta por golpear y quebrarle una pierna a un bailarín de 27 años. La causa se inscribe en el marco de un ataque homofóbico perpetuado por un padre e hijo que eran vecinos de la víctima y la agredían desde que esta tenía 10.

El hecho ocurrió el domingo a la madrugada cuando Roberto “Tito” Costilla regresaba a su casa, en el barrio Docente Sur, de la capital salteña, y fue abordado por sus vecinos de la casa lindera, padre e hijo, que lo atacaron a golpes con un palo y le provocaron la fractura de tibia y peroné de una de sus piernas.

“Me quedaban 5 pasos para entrar a mi casa, me empiezan a golpear los vecinos con un palo y logran quebrarme la pierna. Pero ellos ya me habían amenazado antes con que me iban a dejar sin carrera”, dijo hoy a Radio con Vos el joven, que además es profesor de danza y obtuvo varias distinciones en certámenes de bachata.

“Ya hace 17 años, cuando yo tenía 10, que esta vecina me agrede e instiga a su marido y a su hijo a agredirme. Siempre me gritó ´pu… de mierda´ y ahora me han hecho esto. Me va a tomar seis meses recuperarme, con una intervención quirúrgica y rehabilitación de por medio”, explicó.

Roberto relató que luego de los golpes fue auxiliado por sus padres. “Si ellos no salían a ayudarme, me mataban”, dijo el muchacho. “Pero entonces vi que Fabricio [hijo del otro agresor] le empezó a pegar con el palo a mi papá y la madre de él a mi mamá”, dijo preocupado.

La policía llegó al lugar luego de que los vecinos llamaran al 911 y logró que cese la agresión. Luego, la familia realizó la denuncia por ataque homofóbico y la Justicia dispuso un custodio en la puerta de su casa.

Hoy, fuentes judiciales informaron a El Tribuno que tras un allanamiento, solicitado el lunes por la Fiscalía Penal 3, a cargo de Horacio Córdoba Mazuranic, y ordenado por el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, fueron detenidos los dos agresores y acusados provisoriamente del delito de lesiones graves calificadas por odio a la orientación sexual.

En la misma causa, la madre y el joven detenido fueron acusados de amenazas. La mujer fue acusada también por el delito de amenazas con arma y una quinta persona fue imputada del delito de lesiones graves calificadas por odio a la orientación sexual, informó Télam.

Antecedentes de violencia

El padre de Roberto, en diálogo con el medio Qué pasa Salta, dijo que la familia de los agresores tiene varias denuncias de otros vecinos porque no solo ellos suelen ser víctimas de su violencia.

“Las agresiones y los insultos son instigados por la mujer que es docente de inglés y que incita a su marido y a su hijo de 18 para que le peguen a la gente. Su hijo es el que más me preocupa porque tiene serios problemas de violencia. Pero también se golpean entre ellos”, aseguró.

Más tarde, Roberto, en comunicación con C5N, contó su historia de vida y dijo que sus padres siempre respetaron su elección de género: “Mi orientación nunca fue un problema para mi familia. Yo les contaba sobre los insultos que recibía de los vecinos y ellos les iban a reclamar. La violencia fue creciendo cuando ellos solo intentaban hablar de manera respetuosa”.

Por otra parte, contó que su familia siempre optó por que medie la Justicia en los problemas con los vecinos.

“La primera denuncia la habíamos hecho en el 2004 pero nunca nos dieron protección. Tienen denuncias de parte de otros vecinos también. Nosotros filmamos varios episodios de violencia como nos recomendó al policía y llevamos las filmaciones a la fiscalía en el 2019 pero no pasó nada, le hicieron un ambiental y nada más”, explicó.

Finalmente, se lamentó: “Hay mucha homofobia en Salta, se va calmando pero hay mucha. Yo he viajado y me he dado cuenta que Salta es mucho más homofóbica que otras provincias”.

Repudios

La delegación Salta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) manifestó su repudio y preocupación por el ataque contra Costilla. Además, desde el organismo se pusieron en contacto con él para ponerse a disposición y acompañarlo en la radicación de la denuncia.

“Entendemos que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica sistemática de odio que los colectivos de diversidad sexual viven y padecen de manera cotidiana”, expresó el comunicado de la delegación. Además, desde el Inadi agregaron que ven “con gran preocupación la desidia por parte de la policía de la provincia y el sistema judicial, que en más de una oportunidad han recibido denuncias por parte del profesor, sin tomar medidas”.

“Resulta urgente impulsar medidas tendientes a garantizar el acceso a la justicia y el trato digno en las comisarías, que garanticen la protección por parte de la población LGTBIQ ante estos delitos de odio”, concluye el comunicado.

Por su parte, los miembros del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta hicieron público también su repudio. “Es importante remarcar que este tipo de atentados nos retrasa como sociedad salteña, representando una grave vulneración contra la conquista de derechos ya adquiridos por el movimiento LGBTTIQ+ a favor de todos sus miembros”, indicaron.