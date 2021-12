Denuncian a patovicas de un boliche por golpear brutalmente a un joven de 15 años

Un adolescente de 15 años fue golpeado brutalmente por los patovicas de un boliche llamado Proyecto Disco de la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires. La familia del joven, que quedó muy mal herido, denunció a los agresores y al dueño del local donde ya se reportaron episodios de violencia por parte del personal que debe mantener la seguridad.

El hecho ocurrió el domingo cerca de las 6.20 de la madrugada, a la salida del boliche Proyecto Disco, ubicado sobre Avenida Gonzales Chaves entre calles 3 y 5, según informó el medio Minuto Balcarce al detallar lo registrado en el parte oficial de la Policía Comunal.

Algunas versiones indican que el joven habría intentado ingresar al boliche por el patio trasero y caminando por los techos de las viviendas lindantes.

No obstante, según denuncia la familia, estaba en el lugar bailable junto a sus hermanas y primos mayores de edad. Daniela, una de ellas, en comunicación con Crónica, explicó que como él se encontraba alcoholizado, ella intentó disuadirlo para que dejaran el lugar y se fueran a su casa. Pero como el chico no quería, ella prefirió pedir la ayuda de un hombre de seguridad en la puerta.

“Ah, ¿tu hermano es Alan? Ahora te lo saco de los pelos porque intentó colarse”, contó que le contestó el hombre mientras ella se encontraba a un costado de las escaleras de entrada. “Yo le pedí que me lo traiga sin pegarle porque es menor de edad. Y a los 10 minutos veo que está golpeado y va saliendo rodeado de mis hermanos y primos y un patovica lo empuja y logro atajarlo”, explicó.

Pero además, la joven relató los minutos previos a ese encuentro. “Mi hermana estaba con él cuando ya estaban por el pasillo de salida, me dijo ella, y cuando llega el dueño del lugar, Jorge Pascal, lo sostiene a mi hermano agarrándolo del cuello y de las manos y le dice ´Vení para acá que vos entraste sin pagar´. Entonces él le dice, ‘mostrame las cámaras y vas a ver que yo pagué´. Y lo meten a un depósito que esta cerca de la boletería, con mi hermana que lo seguía por detrás, y Pascal pide llamar a Gabriel Pecsi que es otro patovica. Cuando llega, Gabriel empieza a golpear a mi hermano y el dueño la sostiene de las muñecas a mi hermana para que no intervenga”.

El video y la denuncia

Tras la golpiza ya afuera del boliche, uno de los familiares del joven grabó el momento en que el muchacho está tendido en el suelo, golpeado y dolorido. “Ahora te da calmantes”, le dice una de las hermanas en las imágenes mientras él se queja.

Tras llevarlo al hospital, la familia del joven, identificado como Alan, hizo la denuncia en la Justicia, donde intervino la Fiscalía Descentralizada local.

Ayer se organizó una marcha frente al boliche. “Pedimos una solución para que nadie más tenga que pasar por una situación similar. El personal de seguridad debe estar capacitado para tratar bien a las personas, no para golpearlas. Este hecho no puede quedar impune”, dijo la hermana del menor a varios medios locales.

Antecedentes

El boliche Proyecto Disco ya fue denunciado por situaciones de violencia protagonizadas por el personal de seguridad del lugar. En febrero de 2020 un hombre de 39 años, José Félix Coronel, fue agredido de manera brutal por los patovicas y fue internado durante cinco días en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), de Mar del Plata.

En su momento, Coronel aseguró que fueron tres hombres quienes lo atacaron y actuaron como “asesinos”. Además, dijo: “Se supone que la seguridad está para cuidar y no para maltratar a quienes pagamos una entrada para ingresar al boliche (...) Los médicos me dijeron que tengo un dios aparte. Hoy puedo estar contando lo que me pasó gracias al trabajo de los profesionales y a la rapidez con la que intervino la Policía”.

Asimismo uno de los patovicas, Ariel Herrera, fue denunciado tiempo atrás por intento de homicidio.