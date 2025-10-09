Batalla campal en Mendoza: más de 20 adolescentes de dos escuelas se agarraron a trompadas en un parque

Una violenta pelea entre unos 20 adolescentes mendocinos, todos estudiantes de dos tradicionales colegios de la zona, tuvo lugar el miércoles pasado el mediodía en el histórico Parque Cívico de la Ciudad de Mendoza, donde al menos tres jóvenes terminaron heridos y se reportaron denuncias de varios robos de pertenencias.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 13.30, en el predio verde situado en las inmediaciones de Casa de Gobierno local. Se enfrentaron alumnos de la escuela Martín Zapata y del colegio Adolfo Pérez Esquivel, según informaron medios locales.

Mientras las autoridades escolares y policiales intentaban aclarar si el violento encuentro fue premeditado o si surgió de forma espontánea, lo que quedó claro en los videos tomados por testigos es que aproximadamente 20 menores de edad se trenzaron a golpes de puño, patadas y hasta se arrojaron objetos contundentes, situación que requirió la intervención policial.

Tres chicos adolescentes, dos de 16 años y uno de 17, sufrieron distintos tipos de heridas, lo que incluyó traumatismos cortantes en la cabeza y hematomas. Efectivos policiales asistieron a los heridos, calmaron la situación y notificaron a los padres de los alumnos involucrados.

Tras el episodio, la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza anunció que tomará medidas. La supervisora de la escuela Adolfo Pérez Esquivel convocó a los alumnos implicados y a sus padres para considerar posibles sanciones. Además, se coordinarán acciones con el colegio Martín Zapata, que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo, ante la posibilidad de que hubiera otro enfrentamiento entre los estudiantes.

“La supervisora convocó a los estudiantes involucrados y los adultos responsables. Se desconocen los motivos del enfrentamiento”, subrayaron desde la DGE.