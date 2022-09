¿Bélgica, campeón de Qatar 2022?: 400 presos bonaerenses jugaron su “mundial” de fútbol y Argentina quedó afuera en primera ronda

La selección argentina de fútbol quedó afuera del Mundial de Qatar 2022 en la primera ronda y el campeón fue Bélgica. No se asuste, fanático del fútbol: no se trata del pronóstico de algún vidente, sino del resultado de un torneo de fútbol que se disputó en la cárcel de Magdalena, donde 400 presos hicieron un simulacro del torneo organizado por la FIFA que comenzará en noviembre próximo.

El torneo, según informó el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), se desarrolló durante agosto pasado y la primera semana de este mes. Se respetó el mismo fixture del Mundial de Qatar 2022, pero con eliminación directa.

Cada equipo contó con siete jugadores titulares y otros siete suplentes. Tras un sorteo, el pabellón 2 representó a la Argentina.

Los ganadores con el trofeo SPB

El equipo que representó a la Argentina quedó eliminado después de perder contra el conjunto que hizo las veces de Francia.

Los partidos se disputaron en dos tiempos de 20 minutos cada uno, salvo la final, que se jugó en dos periodos de media hora.

La final fue Bélgica contra Qatar, y se jugó el 6 de este mes. El partido tuvo como juez a Miguel García, un agente penitenciario que es árbitro profesional.

“Me gusta dirigir, estudié para eso, y esta experiencia en particular era súper interesante. Vivencié todo el campeonato, no me perdí ni un partido, pero adentro de la cancha es diferente. Es otro partido, más intenso, más dinámico, ponen todo, a diferencia de un partido de la liga. Fue una experiencia increíble, el juego de ellos fue diferente, muy apasionado y de entrega, por eso fue una experiencia muy linda”, sostuvo García.

Los presos, a punto de empezar un partido SPB

La final fue ganada por los presos “belgas”, que vencieron 8 a 3 a los cataríes.

Tras la final, se hizo la entrega de premios. Los ganadores recibieron trofeos y compartieron una merienda, de la que también participó el personal penitenciario.

Las actividades fueron coordinadas por la Subdirección General de Educación, que depende de la Dirección General de Asistencia y Tratamiento del SPB y por el Área de Deportes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.