24 de noviembre de 2020

El movimiento irregular de dinero en las rutas fue uno de los misterios potenciados en la etapa más dura de la cuarentena. Fueron semanas en las que disminuyeron los cargamentos de drogas en paralelo con la detección cada vez más frecuente debilletes escondidos en camiones con similar logística a la utilizada por el narcotráfico. Se investigó la posibilidad que esos envíos estuviesen dirigidos a la adquisición de ropa en la por entonces cerrada feria de La Salada, en una especie de reemplazo de los llamados tours de compras. También se sospechó sobre el origen ilícito de esas divisas, focalizándose en la potencial circulación de dinero narco, aunque en esa hipótesis resultaba por demás extraña la ruta Norte-Sur de los billetes, ya que el pago por esas sustancias debería tener una lógica dirección inversa.

Atomizadas las causas en varios juzgados, poco se avanzó en esos expedientes como una expuesta mecánica grupal. Y otro acertijo de sumó este mes: la incautación en al menos cinco oportunidades de montos similares, que oscilaron entre los cinco y siete millones de pesos.

Con mayor libertad de movimientos personales, esos cargamentos de dinero no aparecieron solamente en camiones, sino también en vehículos y en varias provincias. Incluso en la ciudad de Buenos Aires. En todos los casos se los detectó en aleatorios controles viales.

Casualidad o no, la similitud de los envíos de billetes llama la atención. La explicación más fácil apuntaría a la compra de dólares blue, pero la fluctuante cotización fuera del mercado legal transformaría esos cargamentos en no más de US$ 45.000. Sería también extraño que cuevas provinciales no pudiesen cubrir ese monto y que en consecuencia se tuviese que apelar a viajes de larga distancia.

Uno de esos episodios fue informado ayer por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe. En un chequeo vial ubicado en las cercanías de Venado Tuerto los policías decidieron realizar una inspección completa en un remís a partir del nerviosismo evidenciado por el conductor y su acompañante. Un perro adiestrado para detectar drogas no encontró nada anormal en ese vehículo, pero al abrirse la cajas que se transportaban en el baúl quedaron a la vista $ 7.600.000. El chófer explicó que no sabía el contenido de las encomiendas que debía repartir.

El lunes 16 del actual otro caso similar fue descubierto en un control de vehículos realizado por la Policía de la Ciudad en el barrio de Balvanera. Los uniformados notaron el nerviosismo de dos hombres -originarios de China y Bolivia- dentro de un taxi y pese a verificar que no contaban con antecedentes penales se convocó a testigos para revisar sus pertenencias. En una mochila fueron hallados $ 7.000.0000. Se inició una causa penal por lavado de dinero y cohecho, ya que los detenidos intentaron sobornar a los agentes en procura de seguir su camino con el dinero.

Ese mismo día fue informado un hallazgo similar en el norte. La Gendarmería inspeccionó un camión en Salta, en la cercanía de Aguaray, y encontraron $ 6.435.000. En esa jornada también fue detectado el movimiento de US$ 19.0000 en un automóvil en los alrededores de Salvador Mazza. No fue la primera vez que los gendarmes se toparon con la circulación de billetes en la zona de Aguaray. Otros $5.000.000 fueron decomisados allí el 27 de octubre.

Un monto similar de dinero fue descubierto por otra patrulla de gendarmes en Córdoba. En la ruta nacional N° 158 los uniformados detectaron $5.933.150 en una camioneta que se dirigía desde la localidad cordobesa de Villanueva a Esmeralda, en Santa Fe. También se hallaron cheques al portador con un valor de $ 2.111.781.

Todos los expedientes se tramitan por separado. Quizá se trate de una casualidad. Tal vez sea una coincidencia que el movimiento irregular de dinero adopte ahora esa modalidad de trasladar suma de entre cinco y siete millones de pesos. De cualquier forma, otro misterio apareció en las rutas.

