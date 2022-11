Brutalidad policial en Burzaco: el video que muestra como un efectivo golpeó a una joven que intentaba defender a una amiga y ambas fueron arrestadas

escuchar

Dos chicas de 23 años fueron agredidas por policías de la provincia de Buenos Aires a la salida de un boliche en el partido bonaerense de Burzaco y luego fueron detenidas. El hecho de violencia fue grabado por varios testifos que se encontraban en el lugar y se ve también como uno de los efectivos le asesta un golpe a uno de ellos para no aparecer en los videos.

“A mi me desfiguraron la cara. Me fracturaron un diente. Me hice estudios y tengo un traumatismo encéfalo craneal”, dijo hoy Abril Silvera a LA NACION, una de las dos mujeres que denunciaron en las redes sociales, con las filmaciones de terceros como pruebas, certificados médicos y las actas policiales, que fueron agredidas por efectivos de la comisaría 2 de Burzaco el pasado domingo en la puerta del local bailable Cluster Club (ex Club Harvard).

“Después de ser liberadas quisimos hacer la denuncia por lesiones, pero nos dijeron que no podíamos porque estamos imputadas por disturbios en la vía pública. Hoy fuimos a la fiscalía N°8 de Lomas de Zamora y nos dicen que nuestro paso por la comisaría no consta en ningún documento. Ahí sí pudimos hacer la denuncia”, dijo Abril aún indignada por todo lo que vivieron con su amiga Johana Ávila.

Es por eso que hoy están en busca de ayuda legal ya que en la dependencia policial de Burzaco le habían asegurado que tampoco podrían hacer una denuncia ante una comisaría de la mujer porque quienes le tomarían la acusación “no pueden denunciar a compañeros policías”.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, del cual depende la policía provincial, no se dio información al respecto ante las continuas consultas de LA NACION.

De acuerdo a lo que se ve en las imágenes viralizadas en las redes sociales, una agente de Policía forcejea con una joven que se encuentra sobre el piso, sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 15550. Dos efectivos rodean la escena mientras empujan a otras dos mujeres que intentan levantar a la primera. En un momento, se ve cómo uno de los hombres uniformados empuja con su hombro a una de ellas y la tira contra el piso. Un muchacho la ayuda a levantarse. La joven en el suelo es Johana y quien es golpeada y cae, Abril. Fue en esa caída cuando la joven resulta lastimada en el rostro, heridas que ella certifica con los documentos de médicos que publicó en su cuenta de Facebook.

En cuanto a Johana, también resultó con lastimaduras en las rodillas, codos y contusiones diversas en el cuerpo. “La arrastraron por el piso. Mi amiga se sentó al piso para que no pudieran tocarla, pero hombres y mujeres [policía] la golpearon. Nos golpearon a todos incluyendo a los que querían defendernos”, acusó.

“A otra de mis amigas, el jefe de calle de la Comisaría 4ta de Longchamps le arrebata el celular cuando filmaba”, dijo sobre el hombre que se ve en las imágenes manoteando el dispositivo al ser filmado.

Tras el forcejeo, la Policía las redujo y se las llevó detenidas a la Comisaría 2. El momento en el que Abril ingresa en el móvil policial también fue registrado en los celulares de los jóvenes que fueron testigos del hecho. “Después nos llevaron detenidas a nosotras dos y también a un chico q trató de defendernos”, explicó.

Abril subió a las redes sociales las heridas que le causó el codazo del policía y las heridas recibidas por su amiga al ser arrastrada Gentileza: Abril Gonzáles

En las actas policiales que Abril subió a las redes se detalla que fueron detenidas “en relación a Causa Contravencional, la cual se instruye por infracción a los artículos 72 y 74 inciso A del decreto Ley 8031/73″. Es decir, fueron detenidas por “disturbios en la vía pública”. Además, en lo documentos se indica que deben presentarse a la audiencia en el juzgado de paz de Almirante Brown el día 17 de noviembre a las 10.

Ambas jóvenes estuvieron detenidas cerca de seis horas y excarceladas a las 11.15 del domingo. Además, acusan a la Policía de haberse quedado con parte de sus pertenencias. “Nos tuvieron alrededor de seis horas en la comisaria, nos robaron el dinero que teníamos entre nuestras pertenencias, alrededor de $11.000, un reloj, zapatos, entre otras cosas. A otra de mis amigas le sacaron el celular por grabar y se lo llevaron a la comisaria, a otro chico le tiraron el celular también por grabar, por suerte lo pudo recuperar y nos aportó el video”, dijo Abril.

“No pueden denunciar a sus compañeros”

Las jóvenes ahora sienten impotencia porque no saben ante qué organismo denunciar las lesiones recibidas y el no haber recibido de vuelta la totalidad de sus pertenencias. “Lo insólito es que yo al decir que quería presentar la denuncia por lesiones me dijeron que no podía porque estaba imputada y que la Comisaria de la Mujer es solamente para casos de violencia familiar y que ellos no pueden denunciar a sus compañeros. Que de querer hacer la denuncia, debía hacerlo ante Asuntos Internos”, explicó Abril.

“No nos tomaron la denuncia y al vernos golpeadas ni nos enviaron al cuerpo médico de la fuerza [para hacer los peritajes]. Cuando salí de la comisaría fui a la guardia del Hospital Lucio Meléndez de Adrogué, solamente me tomaron la presión y la temperatura y me mandaron a mi casa a tomar analgésicos”, dijo y explicó que los exámenes se los realizó en otro centro médico el lunes.

Abril también explicó cómo comenzaron los forcejeos con la Policía: “A mí me sacan del boliche porque estaba ya en un estado de ebriedad que en un momento se me cayó un vaso y bueno la seguridad del boliche determinó que no podía seguí ahí adentro. Cuando me sacan para afuera sale mi amiga conmigo y la patovica me golpeó. Mi amiga le empezó a decir a la Policía que hiciera algo porque me habían golpeado y ahí fue todo en un segundo que la tenían a mi amiga en el piso indefensa siendo golpeada”.

En las últimas imágenes se ve a Abril frente a la patrulla, en donde ya estaban su amiga y el joven, y luego una de las mujeres policía la ingresa en el vehículo con ellos.

“Cuando veo que a mi amiga le pegan la quise defender porque ella tuvo episodios de convulsiones. Entonces me dan un codazo en la cara como se ve en el video que se viralizó. De ahí en más me acuerdo solo cuando ella estaba en el patrullero con el otro chico y yo me acerco a preguntar por qué se la llevaban y ahí me subieron a mi también, por nada”, explicó.

Algo que preocupa ahora a las jóvenes es que en el juzgado de Lomas de Zamora no consta su detención luego de haber pasado tres días del hecho.

Las actas policiales de ingreso y excarcelación de Abril Gentileza Abril Silvera

“Ahora en el Juzgado de Lomas de Zamora dicen que no hay rastro alguno de que nosotras hallamos estado detenidas. No informaron sobre nuestra aprehensión. Es como que nunca estuvimos en la comisaría. No hay nada en el sistema. Pero nos tomaron las huellas y todo. No aparece nada. Como si nada hubiera pasado. Me dicen que quizás es porque es una contravención y no un delito, pero nos dijeron que no puede ser que no figure que estuvimos ahí”, dijo a este medio Abril.

No obstante, pudieron presentar una denuncia por lesiones en la UFI N°8 de Lomas de Zamora, así como se ordenó que las jóvenes sean peritadas por el cuerpo legal médico y que se extraigan los videos del hecho de los celulares de los testigos.

La joven y su amiga confían en que los documentos que pueden presentar demuestre lo que vivieron: “Me tomaron radiografías y una panorámica; tengo las recetas de los antibióticos, las placas donde dice ´diagnóstico traumatismo encéfalo craneal´, además de las filmaciones de los testigos. Espero que nos puedan orientar bien para que esto no pase más. Es un momento muy angustiante por el que estamos pasando. Siento impotencia porque no nos merecíamos semejante acto de violencia. Estamos muy angustiadas”.

Otros hechos de violencia policial

Este es uno más de los múltiples hechos de abuso policial que se están registrando en la provincia de Buenos Aires. El 30 de octubre por la madrugada, una joven que había salido de un boliche de Mar del Plata sufrió en carne propia la violencia por parte de un efectivo que la zamarreó con fuerza de uno de sus brazos y hasta le hizo una violenta maniobra para tirarla al piso pese a que la mujer no se mostraba en una actitud agresiva o amenzante contra el uniformado. Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que Asuntos Internos investiga el accionar del oficial.

Brutal agresión de un policía a una joven a la salida de un boliche: la tiró al piso y casi la deja desnuda

Ese mismo día, en Quilmes, otra mujer fue víctima de abuso policial durante un control de tránsito a un grupo de motociclistas. En un grabación se ve cómo, en medio del tumulto de agentes de la fuerza de seguridad y conductores de moto, uno de los efectivos insultó a una joven y le gritó: “¡Callate la boca, sucia! ¡Salí y callate la boca!”. Inmediatamente después y ante la mirada atónita de los presentes, el policía le pegó una cachetada en la cara a la víctima, quien persiguió enfurecida a su agresor para increparlo.

