Bullying en la Plata: un adolescente terminó internado tras recibir una brutal paliza en el baño de un colegio

Una vez más, la violencia escolar traspasó los límites. Esta vez, con un caso de bullying en una escuela en La Plata. Un alumno de la Escuela Técnica Albert Thomas fue atacado por sus compañeros, que le dieron una paliza en el baño. Según declaraciones del padre, el joven venía recibiendo agresiones desde hacía, al menos, dos semanas.

El hecho se dio en uno de los baños de la institución educativa ubicada en las calles 1 y 57, de la capital bonaerense, luego de que Emanuel, de 15 años, fue atacado por al menos cinco compañeros. Producto de la paliza recibida, el adolescente debió ser trasladado por personal del SAME al hospital Policlínico San Martín.

“A mi hijo lo golpearon por sexta vez en 15 días. Tiene lesiones en el cuello y le duele la cabeza. Está bien, pero quedó en observación. Estamos esperando los resultados de los análisis clínicos para que le den el alta y así pueda volver mañana a clase”, explicó Gonzalo Pocino, el padre del niño.

Escuela Técnica Albert Thomas

El hombre aseguró que desde 2019 ha realizado cuatro denuncias contra la institución por diferentes casos de violencia escolar contra su hijo, pero, aun así, no han solucionado el problema: “Ninguna denuncia trajo soluciones; al contrario, la escuela me denunció a mi 17 veces porque yo no venía de la mejor manera a reclamar”. Vale aclarar que tras este último hecho, se abrió una causa a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de La Plata.

Durante la mañana, padres y alumnos se movilizaron en la puerta del colegio para reclamar a las autoridades que tomen medidas. De acuerdo con el relato de distintas fuentes de la comunidad educativa, el colegio tendría problemas en la toma de decisiones, ya que los directivos se encuentran en su labor de manera interina, algo que les impide modificar el reglamento, que no permite a los preceptores controlar lo que pasa en los baños.

“Ayer, Emanuel se fue en ambulancia de la escuela. No puede volver a ocurrir. ¿Qué hubiera pasado si en vez de un golpe lo hubieran matado?”, señaló el padre, quien considera que “la escuela hizo abandono de persona”, ya que pretendían enviar al chico solo en la ambulancia.

El momento en el que el joven agredido en la Escuela Técnica Albert Thomas era trasladado por personal de SAME

Por otro lado, sostuvo que su hijo “ya no quiere ir al colegio, porque recibe maltrato”. Aclaró que el joven “no tiene problemas pedagógicos y es maestro mayor de obra, porque quiere ser arquitecto”. También consideró que “la inclusión debe ser para todos, no puede haber violencia”.

“Los niños hacen bullying y el Estado tiene que tomar cartas en el asunto para frenar esto. Queremos que los chicos vengan en armonía y en paz”, continuó Pocino, y analizó que “los jóvenes tienen que venir a estudiar”.

Luego, indicó que su hijo hoy debía haber participado “de una jornada de Naciones Unidas organizada por los profesores de Geografía y no puede venir por esto que pasó” y detalló que acordó con los directivos que mañana su hijo “volverá a la escuela”.