Buscan determinar si el bombero que quiso infiltrarse en el escenario del Papa en Palermo está en condiciones de declarar

La jueza federal María Servini ordenó una serie de estudios médicos para saber si el bombero voluntario Tomás Eduardo Natenzon, detenido el domingo pasado cuando intentó infiltrarse con documentación apócrifa en las inmediaciones del escenario donde el papa León XIV celebró ayer misa ante una multitud, está en condiciones de ser indagado y si comprendió la criminalidad del acto que protagonizó.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Si el estudio médico, a cargo de peritos oficiales, determina que Natenzon, de 25 años, está en condiciones y comprendió las consecuencias de sus acciones, será indagado esta tarde por la jueza Servini y el fiscal federal Carlos Rívolo, representante del Ministerio Público en el expediente.

“El estudio debería definir todo: condición de declarar y comprensión del hecho”, explicaron los voceros consultados. En principio, el bombero sería indagado por los delitos de intimidación pública y falsificación de documento público.

El allanamiento en la casa del sospechoso

Natenzon fue detenido anteayer por personal de la Policía de la Ciudad en la Avenida del Libertador y John F. Kennedy, en Palermo, en las cercanías del escenario donde el papa León XIV celebraría misa.

“Cuando fue detenido tenía en su poder equipos de comunicación. La moto que conducía tenía colocada una chapa patente diplomática apócrifa, balizas policiales y una bandera papal. Simulaba ser una persona de la organización”, dijeron a LA NACION calificadas fuentes policiales.

Además, tenía en su poder una credencial falsa con la que se presentaba como enlace con el Vaticano con el cargo de director de Infraestructura Trunking.

Tras la detención, la jueza Servini dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA). La magistrada, además, ordenó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, situado en un edificio de Palermo.

Personal del DUIA, a cargo del operativo, secuestró en la casa de Natenzon una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus, 65 balas, dos cargadores y numerosos equipos de comunicación, un cuaderno con anotaciones sobre modulaciones y frecuencias radioeléctricas, dos teléfonos celulares, cámaras corporales, una placa similar a las que usan los policías, un parche de jerarquía policial correspondiente al grado de oficial ayudante, tres notebooks y un disco de almacenamiento externo, entre otros elementos.

Fuentes oficiales dijeron que Natenzon tenía su credencial de legítimo usuario (CLU), que le permitía disponer de la tenencia de la pistola, habilitada hasta 2028.

“No sabemos todavía qué intención tenía el sospechoso detenido. Todo es materia de investigación. Creemos que el plan que tenía se va a ir aclarando a medida que se analice el contenido de los aparatos telefónicos e informáticos que se le secuestraron en su casa”, dijo a LA NACION un detective que participa de la investigación.

Tomas Eduardo NATENZON, el detenido cerca de donde el Papa va a dar misa. Elementos encontrados en su domicilio. PFA

Del operativo también participó personal del Departamento Brigadas de Explosivos de la PFA, que hizo una inspección de “rigor” con perros especializados en búsqueda de explosivos, con resultado negativo.

“Posteriormente, integrantes de la División Unidad Búsqueda de Evidencia realizaron las diligencias técnicas de levantamiento de rastros, revisión de especialistas químicos, así como también efectuaron planimetría, fotos y filmaciones”, dijeron las fuentes consultadas.

Un detective que participa en la investigación explicó que ahora se van a peritar todos los equipos de comunicación incautados en el domicilio del sospechoso.

“A Natenzon se le secuestraron más de 40 equipos HT tipo trunking, 13 bases de radiofrecuencia y un escáner de radiofrecuencia digital, entre otros elementos. Ahora se hará un peritaje para tratar de determinar qué frecuencias escuchaba”, dijo la fuente consultada.

Respecto de su rol como bombero, un detective que participa de la investigación sostuvo: “Si bien todavía resta que nos envíen documentación oficial, a partir de todos los elementos secuestrados podemos decir que es verdad que es bombero”.

La última publicación en el perfil de Facebook del sospechoso fue el 8 de septiembre pasado. “Hoy aprobamos y certificamos satisfactoriamente el curso para obtener la licencia de Radio Operador Radio Telefonista Restringido, dictado por la PFA. Fue un curso intenso, donde tuvimos que aprender y demostrar conocimientos en reglamentación, normativa legal, física, química, matemática, operaciones marítimas y aeronáuticas. De 30 cursantes solo 12 pasaron esta certificación. Es un orgullo enorme liderar un equipo de profesionales que todos los días nos esforzamos por mejorar y modernizar las telecomunicaciones para los Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Policía Federal Argentina, por esta oportunidad tan importante”, escribió el ahora detenido.