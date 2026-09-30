Búsqueda y captura: tres detenidos por el violento robo a un reconocido abogado en San Isidro

Un ladrón con frondosos antecedentes fue detenido por el violento robo que sufrieron el reconocido abogado Guillermo Cabanellas y su esposa. El matrimonio fue sorprendido y golpeado en su casa, situada en Martínez, en San Isidro, por un grupo integrado por cuatro delincuentes.

La policía bonaerense informó sobre la captura de uno de esos agresores, que fue identificado como Agustín Brian Brítez, de 23 años.

Además de ese delincuente, que era buscado en otra causa y que tenía antecedentes de robos similares, en los allanamientos hechos en el partido bonaerense de Pilar también fueron detenidas dos hermanas, Katherine Lavaiza y Tamara Lavaiza, de 25 y 22 años, respectivamente. Esas jóvenes aparecen en videos en comercios donde se hicieron compras y se pagó con las tarjetas de crédito robadas al matrimonio.

El momento en que los ladrones escapan con el auto de las víctimas

Los investigadores aseguraron que en poder de los tres detenidos fueron halladas pertenencias del abogado y su esposa. Los operativos estuvieron a cargo de personal dependiente de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, conducida por el comisario general Lucas Borge.

Fuentes del caso dijeron a LA NACION que los detectives judiciales y policiales tuvieron la colaboración de personal de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro, que aportó el análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad que permitió hacer un seguimiento de la huida de los delincuentes.

Las cámaras de seguridad municipales fueron clave para reconstruir la huida de los delincuentes

Según explicaron fuentes de la investigación, durante la madrugada del pasado domingo, cuatro delincuentes ingresaron en la vivienda situada en Paso al 1000, cerca de la esquina con Balcarce, mientras sus ocupantes dormían.

Poco antes de las 6, el Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro recibió el llamado de una vecina y una patrulla comunal se acercó al lugar de los hechos.

De las primeras versiones relacionadas con lo ocurrido se desprende que los asaltantes habrían saltado el muro del fondo para acceder al inmueble; actuaron con guantes colocados y los rostros cubiertos.

Una vez dentro de la propiedad, redujeron a los propietarios. La mujer fue atada, mientras que el hombre, de 76 años, un reconocido abogado especialista en derecho civil, comercial y societario, también fue inmovilizado y fue sometido a una paliza durante el asalto.

La policía realizó allanamientos en Pilar

Los delincuentes recorrieron la vivienda y sustrajeron teléfonos celulares, computadoras, 4800 dólares, alhajas, ropa y carteras de mujer. Antes de escapar, además, los maleantes obligaron a una de las víctimas a realizar una transferencia bancaria por 500.000 pesos. Como parte del botín, los ladrones se llevaron también el automóvil de la mujer.

La investigación del violento robo quedó a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb.

La víctima

Cabanellas tiene 76 años. Además de abogado es economista, profesor, investigador argentino y autor de más de 65 libros y 100 artículos publicados en la Argentina, Estados Unidos y diversos países europeos.

También es miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y profesor en las Universidades de San Andrés, Austral y Ucema .

Guillermo Cabanellas, el reconocido abogado al que golpearon y robaron en Martínez

De acuerdo a su carta de presentación en una de las facultades donde da clases, posee una vasta experiencia en asesoramiento empresarial en temas de Derecho Societario, tributación de empresas, comercio internacional, defensa de la competencia, mercados de capitales y propiedad intelectual, entre otros.