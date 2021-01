Los ladrones se llevaron medallas de José Sanfilippo Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2021 • 14:16

Al menos dos casas vecinas del barrio de Caballito fueron robadas por una banda integrada por al menos siete delincuentes y los investigadores intentan determinar si ambos hechos fueron concretados por los ladrones que protagonizaron el asalto en el departamento de José Sanfilippo, ya que una de las víctimas reconoció a uno de los ladrones luego de que se viralizaran las imágenes del caso sufrido por el exfutbolista.

Fuentes policiales aseguraron a la agencia de noticias Télam que los dos robos ocurrieron en dos casas linderas de la avenida Juan Bautista Alberdi al 300, a nueve cuadras del departamento de Sanfilippo, y una de las víctimas reveló que en uno de los casos los delincuentes desvalijaron la vivienda y se llevaron hasta el lavarropas.

Una de las mujeres asaltadas, que prefirió no revelar su nombre, afirmó a Télam que el hecho en su casa ocurrió el pasado 8 de este mes, pero que lo hizo público ahora porque pudo reconocer a uno de los asaltantes por las imágenes que se viralizaron tras el robo a Sanfilippo.

"Tras ver las imágenes fui a la comisaría para decirles que el hombre que se veía en el robo a Sanfilippo era el mismo que había estado en mi casa. Estoy esperando ahora a que me llamen para declarar", dijo la víctima.

Según su relato, el hecho comenzó cerca de las 21 de ese día y los delincuentes ingresaron en su casa tras romper una ventana que da a un patio trasero.

"Estaban por el pulmón de la manzana. Rompieron el vidrio y se me abalanzaron porque yo estaba ahí y quise impedir que entraran. Me pegaron y me amenazaron con un cuchillo. Yo les dije 'dale, matame'", explicó la vecina de Caballito.

"Nos revolvieron todo. Rompieron los ladrillos refractarios de un hogar, rompieron una vitrina del living y los placares de una de las habitaciones. Buscaban algún doble fondo donde yo pudiera guardar dinero", agregó la mujer.

Según la víctima, los delincuentes que entraron a robar en su casa eran siete y, después, llamaron a un octavo cómplice para que los fuera a buscar con un vehículo.

Fuentes policiales explicaron que, además de ese robo, los delincuentes ingresaron en una casa contigua, donde no estaban sus dueños y de donde se llevaron objetos de valor y dinero.

"De la casa de mi vecina, se llevaron todo, hasta el lavarropas. La desvalijaron por completo", dijo la mujer que habló con Télam.

El robo a la casa de Sanfilippo, de 85 años, ocurrió el sábado pasado cuando sus dueños no se estaban en el departamento, situado en Pedro Goyena al 1000, y los delincuentes robaron una suma de dinero de una caja fuerte, como así también alhajas y otros objetos de valor.

"Revolvieron y se llevaron lo que quisieron. José, como es de otra generación, guardaba todos sus ahorros en la casa, en una caja fuerte que también se llevaron", dijo a LA NACION María del Carmen, la esposa del exfutbolista.

Además de los ahorros en dinero efectivo, en la caja fuerte robada había joyas que formaron parte de la historia del reconocido goleador: "Son cosas de valor económico, pero también sentimental, como el primer anillo que se compró en 1954, de oro, brillantes y rubíes, con la inscripción 'JS'. También le robaron una medalla de oro que le obsequió Juan Domingo Perón como agradecimiento por haberlo acompañado en el vuelo de regreso a la Argentina desde su exilio en España".

El patrimonio perdido también incluye medallas y premios de sus años como jugador, en los que consiguió títulos con la selección argentina como la Copa América de 1957, y también torneos nacionales de una carrera de 25 años que abarcó Argentina, Uruguay y Brasil.

Conforme a los criterios de Más información