Se colgó de la puerta de su auto para que no se lo roben y, tras una persecución cinematográfica, lo recuperaron

Escenas dignas de una película se registraron ayer en La Plata cuando un robo finalizó en una persecución a los tiros y con los ladrones detenidos, uno de ellos herido de bala. Previamente, una mujer se colgó de su propio auto para evitar que se lo llevaran. “¡No! ¡No!“, gritó mientras lloraba. Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de la zona y de la policía motorizada.

Todo inició en la intersección de 51 y 21, situada entre Parque Vucetich y Plaza Malvinas Argentinas, a menos de 10 cuadras de la municipalidad, cuando dos delincuentes, ambos de 20 años, robaron la caja registradora de un comercio. Con la intención de darse a la fuga, sustrajeron un vehículo Smart blanco, que estaba estacionado sobre una de las calles.

La mujer intentó colgarse del auto para evitar el robo

En las imágenes, se observa cómo uno de los sospechosos le apunta con su arma a la mujer que lo manejaba, quien para evitar el robo se colgó de la puerta del lado del conductor. Entre llanto y gritos, intentó resistirse, hasta que un vecino o allegado llegó para ayudarla y levantarla, mientras que los criminales iniciaron la marcha. “Ey, la c... de tu madre”, insultó el hombre.

Luego de un llamado al 911, acudieron al lugar personal de Guardia Urbana y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Tras entrevistar a la víctima, emitieron una alerta de fuga e informaron sobre las características de los involucrados. Gracias a dicha información, desde el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COMM) realizaron un seguimiento del vehículo a través de las cámaras de seguridad.

Así fue la persecución de la policía motorizada

En ese marco, a la altura de Avenida 72 y 150 comenzó una persecución por parte de dos agentes en moto. La secuencia fue grabada por la cámara corporal que llevaba uno de los oficiales en su casco. “Agarró la 149 para La Toma. Va a entrar a La Toma”, comunicó durante el seguimiento.

En un determinado momento, los delincuentes ingresan en una calle de tierra y el polvo levantado empezó a complicar la vista del efectivo. “No veo nada amigo. No veo nada. ¡Avisame si se corta la calle porque no veo nada!“, expresó. Luego, los ladrones estacionaron sobre una cuadra y empezaron a disparar mientras intentaban huir. ”Está tirando, está tirando“, manifestó el policía.

En medio del enfrentamiento, uno de los agentes hirió de un disparo en una pierna a uno de los sospechosos, identificado como Tomás Joel Gelosi, y lo detuvo en el acto. Posteriormente fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos General San Martín. Por su parte, el cómplice, Ulises Javier Pared, logró escapar, pero fue posteriormente arrestado mientras buscaba ocultarse en el techo de una casa. El auto robado fue recuperado y entregado nuevamente a su dueña.