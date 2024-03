Escuchar

En medio de su desembarco en Rosario, donde encabezó el lanzamiento del comité de crisis por la escalada de ataques narcos, se informó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió desplazar de su cargo a la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La decisión implica la salida al frente de la institución de Juan Eduardo Velarde y José Luis Guarino, director y subdirector del SPF, respectivamente.

Tras la difusión de la información, durante una de sus recorridas de ayer por Rosario, Bullrich descartó que los cambios se debieran a la situación que se vive en la ciudad más poblada de Santa Fe.

“Era un cambio programado. No tiene nada que ver con la situación de Rosario. Velarde y Guarino han trabajado muy bien, pero un cambio de gobierno significa también un cambio de modalidad”, detalló la ministra, que buscó bajar la polémica al cambio que se filtró en medio de la tensa situación que se vive en la ciudad santafesina.

Según pudo saber LA NACION, ya fueron elegidos los reemplazantes de Velarde y Guarino, quienes serán puestos en funciones en las próximas horas.

El nuevo director del SPF será Fernando Martínez, que estará acompañado por Diego Morel.

Previo a su desembarco en Rosario, Bullrich había difundido ayer por la mañana un video en el que mostraba una requisa que se hizo el sábado pasado en un penal federal en el que están alojados peligrosos líderes narcos que operan en la provincia de Santa Fe.

A través de sus redes sociales, la ministra compartió imágenes del operativo y contó: “El Servicio Penitenciario Federal, junto a la Prefectura Naval Argentina, hizo una requisa para detectar celulares en las cárceles donde el 90% son presos de alto riesgo de bandas rosarinas. Se acabaron los privilegios para las organizaciones criminales”.

Horas más tarde, en la conferencia de prensa que brindó en Rosario junto al ministro de Defensa, Luis Petri; al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al intendente de Rosario, Pablo Javkin, Bullrich sumó: “Se puso en actividad el programa para presos de alto riesgo para reducir al máximo la posibilidad de que sigan comandando desde dentro de las cárceles”.

“Se recibieron habeas corpus sistemáticos y hechos de tal manera que todos los miembros de las bandas y sus abogados trabajaron en conjunto para ello. Están aislados y tienen la mínima comunicación que la Constitución establece y no pueden tener ningún tipo de visita no sea lo normal. Hemos tenido a Cantero, jefe de Los Monos, que dijo que se autopercibía mujer para tener visitas tanto de hombres como de mujeres que no fueran familiares directos . No le fue otorgado”, detalló la ministra.

Según Bullrich, “todo esto generó la contracción concreta de la capacidad operacional del negocio criminal polirrubro que manejan las bandas en Rosario”.

“El sábado, en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, se hizo un control con aparatos que tiene la Prefectura que detectan señales bajo el mar y señales de teléfonos celulares y logramos demostrar que había un solo teléfono en un caño que tenía bastante tiempo. Están limpias las zonas donde 90% de la población carcelaria son presos de alto riesgo que provienen de las bandas rosarinas”, informó sobre el operativo la ministra.

Bullrich luego explicó: “Esto nos trajo una retaliación y comenzaron con acciones terroristas matando a ciudadanos inocentes. Tenemos que volver a la normalidad”.

