Captura internacional: Interpol busca a Pequeño J, el supuesto narco detrás del triple crimen

La Justicia ordenó la captura nacional e internacional de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido con el apodo de Pequeño J. Se trataría del presunto narco que habría ordenado torturar y asesinar a Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela.

El Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) subió a la base de datos la circular o notificación roja, es decir, una solicitud dirigida a las fuerzas de seguridad de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega.

“Analizado que fuera el requerimiento efectuado por el Ministerio Público Fiscal, la totalidad de las consideraciones allí vertidas y los elementos de convicción acompañados a las presentes actuaciones, surge que existen elementos suficientes e indicios vehementes de la comisión de los delitos de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con enseñamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos“, se sostuvo en la orden de captura nacional e internacional de Pequeño J, un ciudadano peruano de 20 años.

El documento de Pequeño J, el presunto capo narco detrás del triple crimen

Anoche, detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hicieron una serie de allanamientos en Florencio Varela, en la zona donde, el martes pasado, se habían encontrado los cuerpos de las víctimas, para intentar atrapar a Pequeño J, pero los procedimientos fueron negativos.

“Detectamos que planea salir del país. Se decidió difundir su identidad y la imagen de su rostro”, habían dicho a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense.

“Es un desquiciado. Decidió disciplinar a sus lugartenientes mostrando lo que es capaz de hacer para construir autoridad”, sostuvo el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre Pequeño J. y su decisión de transmitir “en vivo” por redes sociales las torturas de las que fueron víctimas Verdi, de 20 años; Del Castillo, de 20, y Gutiérrez, de 15.

Según Alonso, “el vivo” habría sido visto por un grupo de entre 40 y 45 personas. “Así le va a quien me roba”, habría dicho Pequeño J en la transmisión, según fuentes que participan de la investigación.

Las víctimas habían sido vistas por última vez el viernes de la semana pasada. A las 21.29 se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca que las pasó a buscar por La Quilla y El Tiburón, en la rotonda de La Tablada, en La Matanza. Nada más se supo de ellas hasta que sus cuerpos fueron encontrados enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela.

Mauricio Ozorio, presunto ladero de Pequeño J

Desde anteayer, la investigación del triple homicidio está a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza. El funcionario judicial tiene la colaboración de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza de la policía bonaerense.

Una de las últimas medidas que tomó el primer fiscal de la causa, Gastón Duplaá, fue pedir la captura nacional e internacional de Mauricio Ozorio, un joven argentino de 28 acusado de haber participado del triple crimen. Sería ladero del sanguinario Pequeño J, informaron fuentes del caso.

Anteayer a la tarde, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la PFA subió a la base de datos la circular o notificación roja, es decir, una solicitud dirigida a las fuerzas de seguridad de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega.

“Por disposición del doctor Fernando Guevara, juez de Garantías de La Matanza, tengo el agrado de dirigirme a usted en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) dirigida a Matías Agustín Ozorio y otros, en el orden del delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con enseñamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”, se afirmó en el oficio enviado a la Subsecretaría de Cooperación con el Poder Judicial Ministerio Público y Legislatura de la cartera conducida por Patricia Bullrich.

Captura en la frontera

Anoche, además, la ministra Bullrich informó la detención en Lázaro Víctor Sotacuro. El sospechoso, que tenía pedido de captura, fue atrapado en la ciudad de Villazón, en Bolivia.

“Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia. El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara.

La detención del acusado se produjo luego que detectives de la Policía de Jujuy y alertaron sobre la presencia de un sospechoso con las características del imputado en la frontera entre La Quiaca y Villazón.

Sotacuro se convirtió en el quinto detenido por su presunta participación en el triple crimen. Los primeros cuatro sospechosos atrapados fueron Parra, Ibarra, Villanueva Silva y González Guerrero.

Los cuatro se negaron a declarar cuando fueron indagados por el fiscal Duplaá. Dos quedaron imputados de “homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género” y los otros “dos por encubrimiento agravado por resulta el hecho precedente especialmente grave”.