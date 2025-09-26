Triple crimen: ordenaron la captura internacional de uno de los laderos del sanguinario Pequeño J

La Justicia ordenó la captura nacional e internacional de Mauricio Ozorio. Se trata de un joven argentino de 28 años sospechado de ser el ladero de Pequeño J, el sanguinario narco que habría ordenado torturar y asesinar a Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la investigación. En la tarde de hoy, el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) emitió una circular roja, es decir, una solicitud dirigida a las fuerzas de seguridad de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega.

La orden de captura nacional e internacional de Ozorio, nacido el 11 de septiembre de 1997, fue firmada ayer, cuando la investigación todavía estaba a cargo del fiscal Gastón Duplaá, hoy el expediente lo tramita su colega Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza.

“Por disposición del doctor Fernando Guevara, juez de Garantías de La Matanza, tengo el agrado de dirigirme a usted en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) dirigida a Matías Agustín Ozorio y otros, en el orden del delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con enseñamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”, se afirmó en el oficio enviado a la Subsecretaría de Cooperación con el Poder Judicial Ministerio Público y Legislatura de la cartera conducida por Patricia Bullrich.

El oficio, al que tuvo acceso LA NACION, lleva el nombre de “Captura Nacional e Internacional. Causa de Transcendencia Pública”.

Así fue el operativo en la villa 21-24 para intentar detener Pequeño J

Noticia en desarrollo