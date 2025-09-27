Difunden la imagen del rostro de Pequeño J, el presunto narco detrás del triple crimen

Pequeño J, el presunto sanguinario narco que habría ordenado torturar y asesinar a Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela, fue identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano. Tiene 20 años y es de nacionalidad peruana.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense. “Detectamos que planea salir del país. Entonces, se decidió difundir su identidad y la imagen de su rostro”, explicaron los voceros consultados.

Anoche, detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hicieron una serie de allanamientos en Florencio Varela, en una zona cerca donde el miércoles pasado se habían encontrado los cuerpos de las víctimas, para intentar atrapar a Pequeño J, pero los procedimientos fueron negativos.

Pequeño J, el sindicado capo narco detrás del triple crimen

Según el pasaporte emitido por Perú, Valverde Victoriano nació en el departamento La Libertad el 10 de septiembre de 2005.

Noticia en desarrollo