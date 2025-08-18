Capturan en Colombia al sicario del Tren de Aragua que activó una alerta roja en la Argentina

Durante semanas, su nombre recorrió los despachos de seguridad de la región. Se trata de Alberto Carlos Mejía Hernández, un joven venezolano de 18 años, señalado como integrante de la banda criminal Tren de Aragua y principal sospechoso del homicidio de José Reyes Ossa, de 43 años, alias el “Rey de Meiggs”, ocurrido el pasado 19 de junio en Ñuñoa, una comuna ubicada en el sector nororiente de la ciudad de Santiago de Chile.

La Policía Nacional de Colombia informó este sábado que Mejía Hernández fue arrestado en la ciudad de Barrancabermeja, una localidad situada a la vera del río Magdalena. La detención se concretó gracias al trabajo conjunto de los efectivos Colombianos, Carabineros de Chile y la Oficina Central Nacional de Interpol, en el marco del programa “El Paccto”, organismos que venían rastreando sus desplazamientos en coordinación con otras fuerzas de la región.

El prontuario de Mejía Hernández lo había convertido en uno de los fugitivos más buscados de Sudamérica. Su fuga se produjo el 9 de julio, cuando abandonó la cárcel gracias a una orden firmada por la jueza Irene Rodríguez, del Juzgado de Garantía N° 8 de Santiago de Chile, en lo que las autoridades reconocieron como un “error administrativo”.

Apenas tres días después, la Fiscalía de Chile solicitó a la Oficina Central Nacional de Interpol una orden de captura internacional, mientras se abría una investigación para determinar si su liberación se debió a un documento falsificado o a la posible manipulación de los sistemas informáticos judiciales.

Mejía Hernández nació en Venezuela en 2006, tiene tez morena, mide 1,74 metros y tiene en el dorso de su mano derecha un tatuaje con el rostro del dios Zeus

En ese tiempo, las pistas sobre sus movimientos fueron difusas y generaron preocupación en distintos países de la región latinoamericana. Las provincias patagónicas de la Argentina activaron una alerta roja ante la posibilidad de que el sicario intentara cruzar la cordillera y refugiarse en zonas cercanas a Villa La Angostura. Los reportes más recientes lo ubicaban en la ciudad de Osorno, en Chile, a poco más de 100 kilómetros de ese paso fronterizo, lo que incrementó la tensión en las fuerzas de seguridad argentinas.

La reconstrucción de su huida reveló un itinerario. Tras dejar la cárcel, Mejía Hernández habría pagado 2.500.000 de pesos chilenos a un conductor de un taxi para que lo trasladara desde Santiago de Chile hasta la zona de Iquique, ubicada en la región de Tarapacá. Allí habría estado apenas unas horas en un hostal antes de seguir camino hacia Arica, y desde esa ciudad cruzó ilegalmente hacia Perú por un paso fronterizo en Chacalluta, hasta llegar a Tacna. Las autoridades rastrearon su recorrido, pero no lograban dar con su paradero definitivo.

Sin embargo, la búsqueda terminó en Colombia. Este sábado, la Policía Nacional de Colombia confirmó la captura de Mejía Hernández en la ciudad de Barrancabermeja, un punto estratégico situado a orillas del río Magdalena. El operativo se realizó con la colaboración de Carabineros de Chile e Interpol, que habían seguido sus movimientos en coordinación con agencias de la región.

Para eludir a la justicia, Mejía Hernández había modificado su imagen personal y se tiñó el cabello de color rubio con la intención de pasar inadvertido. Sin embargo, un detalle corporal resultó clave: un tatuaje en uno de sus brazos permitió confirmar su verdadera identidad durante el operativo en Colombia.

¡𝐂𝐀𝐘𝐎́ 𝐔𝐍𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐌𝐀́𝐒 𝐁𝐔𝐒𝐂𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 ‘𝐓𝐑𝐄𝐍 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐀𝐆𝐔𝐀’ 𝐄𝐍 𝐂𝐇𝐈𝐋𝐄! En Barrancabermeja (Santander), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, a través de la Oficina Central Nacional de @INTERPOL_HQ… pic.twitter.com/5Kjs2tysJf — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 16, 2025

“En Barrancabermeja (Santander), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, a través de la Oficina Central Nacional de @INTERPOL_HQ y en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado #ELPACCTO, hizo efectiva la Notificación Roja contra el delincuente venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández. La operación binacional, coordinada con la Oficina Central Nacional de Interpol Chile y Carabineros del hermano país (@PDI_CHILE), permitió establecer que el prófugo planeó y ejecutó, junto con otros miembros de la organización criminal transnacional, varios asesinatos, entre ellos el del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’, perpetrado el pasado 19 de junio en Ñuñoa. El retenido, requerido por el delito de homicidio calificado, quedó a disposición de la @FiscaliaCol para continuar el respectivo trámite diplomático para su extradición. Gracias a los directores de la Policía De Investigaciones (PDI) Eduardo Cerna, y de Carabineros de Chile, general director Marcelo Araya Zapata, por su reconocimiento a la labor de la Policía Nacional de Colombia, con el compromiso de seguir trabajando juntos contra el crimen organizado”, celebró Carlos Fernando Triana, Director General de la Policía Nacional de Colombia, en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Se había dispuesto la libertad de Mejía Hernández, bajo su nombre falso: Osmar Ferrer

En paralelo, las autoridades chilenas todavía buscan esclarecer cómo fue posible que un sicario del Tren de Aragua quedara en libertad por un error del sistema judicial. La Fiscalía de ese país ya investiga si la liberación fue consecuencia de una falla burocrática o si hubo connivencia interna que permitió su salida. Mientras tanto, el detenido espera la definición de los trámites de extradición que lo devolverán a Chile, donde deberá enfrentar cargos por este episodio, por el homicidio y por su presunta participación en una de las bandas criminales más violentas de la región.