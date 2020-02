Carolina Píparo en Terapia de Noticias 03:40

19 de febrero de 2020

Luego de asistir a la marcha frente al Congreso para acompañar a los familiares de Fernando Báez Sosa, a un mes de su asesinato en Villa Gesell, la diputada provincial de Juntos por el Cambio Carolina Píparo se refirió al crimen del joven y a la expectativa que tiene con la resolución del caso.

"Acá la Justicia tiene que dar un mensaje claro. La condena tiene que ser cadena perpetua y al veredicto lo tienen que esperar en la cárcel porque (los detenidos) son peligrosos", dijo invitada al programa Terapia de Noticias, emitido por LN+. Y agregó: "Entiendo que los ocho son partícipes necesarios. Cualquiera pudo haber mostrado una actitud diferente... un arrepentimiento, no mentirle a la policía, no involucrar a una persona que no estaba. Fue una tras otra de deshumanización".

Píparo sostuvo que la particularidad de este caso es que "siempre está la expectativa de que al menos uno reaccione y frene la situación". Para ella, la carátula tiene el agregado de alevosía porque están documentadas todas las actitudes que tuvieron los acusados: adónde fueron después, los chats, cómo se cambiaron y utilizar la palabra 'caducó' para referirse a la muerte de Fernando.

Sobre los videos que circulan de los ocho detenidos, señaló que "no es morboso verlo", ya que mirar esas imágenes sirve para darse cuenta de que no hay una grieta: "Todos condenamos la violencia y me parece lo correcto. No me parece justo que tengamos que esperar un caso que nos conmueva más para condenarlo. El mensaje desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial debe ser claro".

Además, la diputada dijo que los familiares lo que piden en las marchas es no tener que acudir directamente a los medios para que la Justicia avance: "Nosotros con la ley de víctimas buscamos visibilizar y que no haya un caso que por más mediático tenga más justicia o más celeridad que otro".