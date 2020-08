El frente del local platense que robaron, cuyo dueño agradeció que no mataran a su hermana

La realidad muchas veces supera la ficción. Y ayer se dio una situación más en ese sentido. Un hombre le escribió una carta abierta al delincuente que robó en el local de ropa de su hermana, agradeciéndole que no la haya matado.

Aunque parezca irreal, eso fue lo que hizo Gastón Tocho a través de su cuenta de Facebook, en la que destaca el "final feliz" que tuvo el episodio sufrido por su hermana Soledad. "No me queda otra que agradecerte por solo robar y no llevarte la vida de mi hermana; hoy puedo abrazarla,visitarla, reír y llorar con ella", destaca en el texto.

"El final feliz para nosotros fue que mi hermana está bien. Y que no pasó nada. El muchacho estaba nervioso, la hizo tirar al piso, robó y se dio a la fuga. Final feliz", resumió ante las cámaras de TN. Y agregó: "Nos han robado varias veces, más del estilo mechero. No con arma de fuego. Nos robaron en casa hace unos años. Esta es la primera vez que roban en nuestro local. Creemos que fue algo al voleo. Por suerte mi hermana no recuerda nada."

Luego, el hermano de la víctima contó en detalle cómo se enteró del hecho. "Fue raro. Cuando llego a mi casa, tenía un mensaje de ella. No podía creer lo que había pasado. Ahí me contó, súper asustada. Me quedé pensando a la otra noche, al otro día. Durísimo."

Más adelante compartió qué fue lo que lo llevó a escribir esa carta de agradecimiento a alguien que había robado en su negocio. "Me motivó a escribir cuando volví a escuchar el mensaje de mi hermana. Si él la hubiera matado, podría haber sido el último audio suyo. Porque después tu ser querido se convierte en pancarta y vas a reclamar justicia a la plaza. Es rarísimo. Me pasó eso. Espero que el tipo ni se entere de esta carta. Si no me lo cruzo nunca más en mi vida, mejor."

Acerca de considerar feliz un robo, Gastón explicó: "El final feliz es con la familia que pudo reunirse, que al día siguiente pude verla desayunando. Algo tan sencillo y básico como eso."

La carta abierta, completa:

CARTA ABIERTA A UN LADRON

Esperè un día para digerir el hecho que vivimos y ser muy cauto y consecuente con lo que expreso no me queda otra que agradecerte x solo robar y no llevarte la vida de mi hermana hoy puedo abrazarla,visitarla,reír y llorar con ella.

Ella puede ver a su familia y sobrinos x más que anoche ella sufrió el típico trauma hoy se despertó y pudo desayunar,cuántas personas no tiene este final feliz cuántas personas se despierta con su familiar echo pancarta.de quién es la culpa de "EL LADRON " su entorno,el estado,la droga,el hambre, mía,de mi hermana de quién,el covid 19.

Nos pasa a todos personalmente nos pasó varias veces siempre con final amargo pero con suerte de poder contarla quiero invitar el intendente JULIO GARRO invitar a ministro de seguridad SERGIO BERNI a qué se peguen una vuelta x los barrios x las zonas comerciales,que tengan la altura de ejecutar bien su trabajo tienen las herramientas y las fuerzas el personal sino sería una buena idea ceder su puesto a quien sea competente y no hablo del lugar de víctima ni con resentimiento ni enojo hablo del lado humano

PD: hoy tengo que agradecer a un ladrón que no asesino a mi hermana Sole Tocho

GASTON EMIR TOCHO (puestero,comerciante,musico) Deportoch