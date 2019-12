Lucas Cabello quedó cuadripléjico tras ser baleado frente a su vivienda en La Boca, en noviembre de 2015 Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de diciembre de 2019 • 15:28

Un policía acusado de haber baleado y dejado cuadripléjico al joven Lucas Cabello, en un episodio ocurrido en 2015 en un conventillo del barrio porteño de La Boca, fue condenado hoy a 16 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio pero no irá preso hasta que el fallo quede firme, según el veredicto leído esta tarde y consignado por Télam. Se trata de Ricardo Luis Gabriel Ayala, de 27 años, exagente de la desaparecida Policía Metropolitana.

El 9 de noviembre de 2015, a las 15.45, según contó este año a LA NACIÓN el propio Cabello, se cruzaron en la puerta del lugar, en Martín Rodríguez al 500. El policía, que se había alistado hacía seis meses, cumplía allí una consigna frente a la casa de una mujer que había activado un botón antipánico tras una discusión con una vecina. Un cruce de miradas y una breve discusión precedieron el cruento desenlace: tres tiros, primero uno en la cara y luego otros dos cuando la víctima ya estaba en el piso, inerme, indefensa

El policía, en su primera declaración, había dicho que Cabello estaba armado. Se comprobó que no era así y que el único que disparó fue el agente. Su versión quedó descartada cuando la División Balística de la Policía Federal confirmó que las tres vainas secuestradas en la escena del hecho habían salido de la pistola reglamentaria del efectivo.

El ex policía y ahora condenado por intento de homicidio estaba de servicio. Custodiaba a una mujer que estaba bajo amenaza. Cabello no había tenido que ver con esa situación. Solo se habría tratado de una discusión en tono elevado por un entredicho del momento.

"Cuando volvía al hogar me dijo: '¿Qué miras?'; yo le contesté y empezamos una discusión normal entre dos pibes de 20 años, pero él tenía un arma en la cintura, gran diferencia. Me dijo que era policía y podía hacer lo que quisiera, y yo le dije que si de verdad era policía tendría que estar custodiando un banco, no a dos mujeres que se pelean", recordó Cabello a LA NACIÓN a principios de este año.

"Metete adentro", le dijo Ayala. Él enfiló por el pasillo y de repente escuchó pasos fuertes detrás suyo. Se detuvo y se dio vuelta: el policía le apuntaba a la cabeza. "A menos de un metro me disparó a la cara y me desplomé. Esa primera bala entró y no salió. Después me explicaron que al ser una distancia tan corta la bala no tomó fuerza. Hasta el día de hoy la tengo encapsulada en el cuello. Los médicos no se animan a sacarla porque hay riesgo de muerte", explicó la víctima.