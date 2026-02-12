Caso Paulina Lebbos: a 20 años del asesinato, la mejor amiga admitió que encubrió el crimen y enfrenta una pena de tres años de prisión

A solo dos semanas del inicio de un nuevo proceso por el crimen de Paulina Lebbos -asesinada el 26 de febrero de 2006 en Tucumán-, en el cual se juzgará a su expareja, Víctor César Soto y a un cómplice, Sergio Kaleñuk, hijo del entonces secretario de José Alperovich -gobernador entre 2003 y 2015-, Virginia Mercado, quien fuera su mejor amiga y una de las últimas personas en verla con vida, admitió hoy durante una audiencia que mintió durante el juicio que se llevó a cabo en 2018 y llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal para una pena de tres años de prisión por encubrimiento. La medida debe ser ratificada por el juez Patricio Prado, quien tendrá 10 días hábiles para analizar si el pacto está en regla y si las acciones de la mujer no merecen un castigo mayor.

Durante la audiencia, que se realizó en forma virtual, debido a que Mercado actualmente cuenta con domicilio en la localidad salteña de Aguaray, la acusada ratificó lo que había previamente pactado con los fiscales y confesó ante el juez que mintió en el juicio que se inició en 2018 y finalizó en 2019, en donde fueron condenados por encubrimiento el exministro de Seguridad de Tucumán, Eduardo di Lella, y el exjefe de la Policía provincial, Hugo Sánchez, entre otros.

Alberto Lebbos, padre de Paulina Archivo

La acusada había declarado en febrero y diciembre de 2018 y se la consideraba como una testigo clave, a raíz de que la noche del 26 de febrero de 2006 había asistido a un boliche junto a la víctima, de 23 años en aquel momento, y se había retirado con ella en un remise. En aquel traslado se habría dado el último contacto. Sin embargo, por casi 15 días no hubo noticia de Lebbos. El 11 de marzo fue encontrada muerta a la vera de la ruta 341, a la altura de Tapia, localidad situada a 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán.

En aquel proceso los jueces Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Macoritto ordenaron investigar a Mercado por presuntas irregularidades en su declaración. Los magistrados detectaron diferencias con respecto a testimonios previos y resaltaron que la mujer brindó en más de una oportunidad respuestas evasivas sobre lo ocurrido.

En el marco de la investigación, el Ministerio Público Fiscal provincial consideró que la actitud de Mercado no se hallaba bajo un simple falso testimonio, sino que deliberadamente había actuado para obstruir el descubrimiento de la verdad. Es por ello que fue acusada por encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de Justicia. En la audiencia admitió el delito imputado, aceptó la carátula y ratificó el acuerdo de prisión por tres años, de ejecución condicional.

Pedido de justicia durante el último juicio Archivo - Telam

“Hay muchas inconsistencias. Cuando Paulina desaparece, la voy a buscar a Virginia. Ella me dice lo que todos sabemos, que salió con un grupo al boliche Gitana y que después volvieron en un remise. Ella se bajó primero y mi hija siguió para encontrarse con Soto. Ahí me comenta y también declara que habían ocurrido episodios de violencia, que un día Paulina volvió llorando porque Soto la había estrangulado. Pero cuando fue el juicio empezó con los ‘no me acuerdo’. Le preguntaron por qué se habían separado del grupo y no respondió. Dijo que no poseía conocimiento de la relación con Soto cuando sabía que tenían un hijo en común. Son mentiras muy groseras”, había declarado en la previa al juicio abreviado el padre de la víctima, Alberto Lebbos, en conversación con Canal Ocho.

Cabe resaltar que durante la audiencia, Mercado no reveló exactamente qué fue lo sucedido y tampoco señaló a quiénes serían los presuntos autores materiales e ideológicos del asesinato. “Ella sabe perfectamente la verdad de lo que pasó. La única forma de reivindicarse es decir la verdad para que se haga justicia por Paulina. Hay mucha gente que sabe lo que pasó y están en un delito continuado. Se siguen protegiendo a los asesinos”, agregó Lebbos.

Cuarto juicio

El próximo 2 de marzo iniciará el cuarto juicio, en esta ocasión, para determinar a los culpables materiales del asesinato de Lebbos. El principal acusado es Soto, de 44 años, pareja en aquel momento de la víctima y padre de una hija en común.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la mujer se encontró con su exnovio luego de salir a bailar a Gitana, un local bailable de la capital provincial tucumana, en la noche del 26 de febrero de 2006. El hallazgo se dio el 11, cuando agentes de la policía realizaban tareas de rastrillaje y descubrieron el cuerpo de una mujer que había sido arrojado a un barranco, pero había quedado atrapado en la vegetación. Solo días después, el 13, pudieron identificarlo.

Durante el juicio que inició en 2018 y finalizó en 2019 se condenó al exministro de Seguridad, Di Lella Archivo

El cadáver presentaba un estado avanzado de descomposición, heridas de un arma blanca, quemaduras de cigarrillos y desprendimiento de cuero cabelludo. “Me hubiera gustado estar cuando encontraron a Paulina, creo que hubiera podido reconocerla”, había declarado Soto en aquel momento ante medios locales. En la autopsia se descubrió que había sido estrangulada.

Su muerte generó un fuerte sismo político en Tucumán, debido a que a lo largo de tres juicios fueron condenados los más altos mandos de la policía provincial por encubrimiento, además de funcionarios públicos, entre ellos políticos y miembros del sistema judicial.

En ese contexto, también se juzgará a quien los fiscales apuntan como el cómplice de Soto, Kaleñuk. De acuerdo a la hipótesis que sostienen, habría ayudado al sospechoso a deshacerse del cuerpo y luego a montar un entramado para evitar que se conociera la verdad.