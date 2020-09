La Interpol pidió la captura de José Dagoberto Díaz Aguila, apodado Espanta la Virgen, pasó de ser testigo a ser imputaado en la desaparición de Sofía Herrera

Interpol lanzó ayer una "alerta roja" para la captura internacional de José Dagoberto Díaz Aguila, apodado "Espanta la Virgen", un jornalero de nacionalidad chilena a quien se lo vincula a la desaparición de Sofía Herrera, la niña de tres años que desapareció en un camping de Tierra del Fuego en septiembre de 2008.

La justicia fueguina, a través del titular del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Grande, Daniel Césari Hernández, había pedido a Interpol que se lanzara la búsqueda internacional de quien en algún momento fue un testigo que era intensamente buscado ya desde 2008, pero que nunca había sido imputado en la desaparición de la niña.

Díaz Águila había sido señalado por un niño de 6 años como el hombre que se llevó a Sofía, no obstante la Justicia había desestimado su declaración aunque le realizaron un identikit para dar con su paradero.

Díaz Águila nació en Castro, zona de Chiloé, posee un DNI argentino y tiene 51 años de edad. El pedido de captura en Interpol se remite a una causa anterior que este hombre posee por "tentativa de homicidio" y por el caso Sofía por "privación Ilegal de la libertad agravada por violencia" y "homicidio alevoso y crimins causae".

La ficha de Díaz Águila en la página de Interpol lo describe de "cabello oscuro ondeado; cejas muy pobladas arqueadas; ojos almendrados, saltones y oscuros; pómulos salientes; nariz aquileña base mediana; surco marcado; boca mediana; labios gruesos; rostro alargado".

El Juez fueguino, Césari Hernández, pidió además la actualización del perfil forense del rostro de Sofía y su foto dada a conocer el 28 de septiembre, día en que se cumplirán 12 años de la última vez que la vieron en un camping situado al sur de la ciudad.

El hombre fue buscado a lo largo de los últimos años y ahora el magistrado a cargo de la investigación considera que hay pruebas suficientes para detenerlo como imputado. "Este es un trabajo que se vino realizando desde mediados de 2018. Culminó hace unos 15 días y esto me permite cambiar la versión sobre una persona que considerábamos testigo y que ahora decidimos imputarlo", dijo Cesari Hernández en diálogo con La 97, Radio Fueguina.

Díaz Águila podría encontrarse en Chile, ya que utilizaba usualmente pasos no habilitados y sin ningún tipo de aduana o frontera para cambiar de país: una de sus principales características es que es nómada, informó la 97, Radio Fueguina.

El testimonio clave de un niño

Néstor es quien se encontraba con Sofía el día que desapareció. Él tenía 6 años y estaba juntado ramas con la niña a la vera de la ruta cuando vio que un auto gris paró y bajó un hombre, la agarró y se la llevó en el vehículo en el que había otra persona. Ese hombre es Díaz Águila.

Néstor hoy tiene 18 años y habló esta seman acon Radio Fueguina para dar su testimonio, el mismo que había dado tres veces en la Justicia, pero su versión fue desestimada. No obstante, reaizaron en ese momento un identikit del hombre que había comenzado a ser buscado como testigo, no como imputado.

"Ese hombre que se la llevó estaba en la ruta, no en el camping. Mucho no me acuerdo porque pasaron bastantes años, sobre todo por la edad que tenía", dijo el joven. "Habíamos ido a un día de camping con mi familia y recuerdo que pasó lo que pasó. Salimos a buscar leña y Sofía se había alejado un poco, yo fui con ella y pasaron todas las cosas", explicó sin dar detalles de lo que habría visto.

Sofía con su madre en 2008

"La seguí y pasó lo del señor. No sé si decirle señor. Pasó eso y yo fui a avisar. Fui desalentado. Era muy chiquito, tenía menos conciencia que ahora. Pero vi algo complicado", describió. Además, habló de la culpa que siente aunque no dependía de él lo que habría sucedido con la niña.

"Se siente como una carga de peso bastante grande porque te sentís responsable, una culpa bastante grande. Ya no se puede arreglar. Hay que vivir con la culpa de lo sucedido y no vivir con la mente pensando permanentemente en eso. Siempre que sale en las noticias te acordás de esos momentos malos. Le podría haber pasado a cualquiera", dijo.

El dictado de rostro que hizo Néstor cuando era pequeño, en esas tres oportunidades que fue testigo en la Justicia, "tiene un factor de equivalencia superior al 74%" indicó Cesari Hernández.