Robo en Boedo: su cómplice se resistió a los tiros, él pudo escapar pero, casi un año después, fue atrapado

Hace casi un año, el 25 de marzo pasado, dos delincuentes irrumpieron en un comercio de Boedo. A punta de pistola amenazaron a los empleados y a los ocasionales clientes. La situación fue advertida por un oficial de la Policía de la Ciudad que estaba en el baño, que frustró el plan criminal. Uno de los ladrones se resistió a los tiros y terminó herido de dos balazos. Fue detenido. Su cómplice logró escapar y estuvo prófugo casi 12 meses hasta que fue atrapado por detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) en Ciudad Evita, en La Matanza.

Así lo informaron fuentes policiales. El sospechoso, de 34 años, está acusado de “robo agravado por el uso de arma de fuego” y quedó detenido a disposición de la jueza nacional en lo criminal y correccional Alejandra Provítola, magistrada a cargo de la causa.

El intento de robo, como se dijo, ocurrió el 25 de marzo pasado en un supermercado de la avenida Directorio, en Boedo. Dos delincuentes irrumpieron y amenazaron con un arma de fuego a los empleados y clientes.

“En el sector de sanitarios del local se encontraba un oficial mayor de la Policía de la Ciudad que, al advertir la situación, se identificó como personal policial y dio la voz de alto. Sin embargo, uno de los ladrones desoyó la orden, lo que derivó en un enfrentamiento armado durante el cual el agresor recibió dos impactos de bala: uno en el rostro y otro en el brazo derecho”, explicó la PFA en un comunicado de prensa.

El delincuente herido fue trasladado, primero al Hospital Ramos Mejía y, después, a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Su cómplice logró escapar.

Para identicar al delincuente prófugo, la jueza Provítola le encargó tareas investigativas a detectives de la División Homicidios de la PFA, dependiente de la Superintendencia de Investigacionesa Federales de PFA, con coordinación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de dicha fuerza de seguridad.

“Se realizaron diversas tareas de campo y análisis, tanto del teléfono celular del detenido, aparato que fue secuestrado en el lugar del hecho, como de las filmaciones de las cámaras de seguridad del comercio. Con la colaboración de personal la División Individualización Criminal de la PFA, los detectives que participaron de la investigación lograron identificar al sospechoso prófugo”, se agregó en el citado comunicado de prensa.

El delincuente prófugo fue localizado en un domicilio de Ciudad Evita, en La Matanza, donde fue detenido en las últimas horas cuando salía de su domicilio.