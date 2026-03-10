Millas a precios irrisorios: el desarrollador informático que estafó a Aerolíneas Argentinas, con arresto domiciliario

Juan Ignacio Veltri, el desarrollador informático que estafó a Aerolíneas Argentinas y viajó por el mundo después de comprar millas a precios irrisorios, fue beneficiado con el arresto domiciliario. En los próximos días, el juez federal Sebastián Casanello, magistrado que interviene en la causa, definirá la situación procesal del sospechoso.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El arresto domiciliario había sido solicitado por la defensa del imputado después de que el juez Casanello rechazara la solicitud de excarcerlación.

“El sospechoso continúa detenido porque se consideró que existen riesgos procesales. Pero se entendió que esos riesgos podían ser neutralizados con su arresto domiciliario y no en un establecimiento carcelario. La ley obliga a analizar cada una de las alternativas e ir descartando de la menos a la más gravosa”, explicaron los voceros consultados.

Juan Ignacio Veltri, el sospechoso, en Dubai

Veltri tiene 30 años y fue detenido la semana pasada por detectives del Departamento Unidad Investigativa Contra la Corrupción, dependiente de laSuperintendencia de Delitos Federales de la Policía Federal Argentina(PFA)

“El arresto domiciliario se determinó después de realizar un informe socioambiental del domicilio del imputado y de la garante. También se retuvo la documentación personal para impedir que pueda viajar”, dijeron fuentes judiciales.

El experto en informática, según la investigación, “alteró los parámetros” de la página Web de la línea aérea de bandera ycompró millas a precios irrisorios para viajar por el mundo. Visitó las ciudades de Roma, en Italia; Madrid, en España; Dubai, en los Emiratos Árabes; Punta Cana, en República Dominicana, y Cancún, en México.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por Aerolíneas Argentinas ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), a cargo del fiscal general Horacio Azzolin.

Después, la causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°7, conducido por Casanello, y con la intervención del fiscal Guillermo Marijuan.

El sospechoso fue detenido por la Policía Federal Argentina

“Se detectó una maniobra efectuada sobre el sistema de compra de millas del programa AR Plus consistente en modificar, de forma indebida, el monto a pagar y la cantidad de millas acreditadas. La compañía adoptó medidas inmediatas: anuló transacciones fraudulentas, bloqueó las cuentas, invalidó pasajes emitidos y colocó a los titulares de esas cuentas en la WatchList (listado de pasajeros no habilitados para volar)”, habían informado desde la empresa cuando se conoció la estafa.

Fuentes judiciales dijeron que Veltri habría actuado desde diciembre de 2023 hasta enero de 2025. Emitió, según los investigadores, 65 tickets, para él y otras personas.

“El sospechoso aprovechó una vulnerabilidad de la Web de Aerolíneas Argentinas y manipulaba códigos fuentes para alterar los parámetros para comprar millas. Según la empresa, la estafa provocó un perjuicio de 495.000 dólares”, dijeron fuentes con acceso al expediente.

Según fuentes del caso, Veltri habría comprado 16.595.000 millas, que después cambiaba por pasajes, a poco más de 200.000 pesos. “Hay que tener en cuenta el valor real son 30 dólares cada 1000 millas”, agregaron los informantes consultados.

Tras su detención, se negó a declarar cuando fue indagado por el juez Casanello

Experiencia

Según su curriculum vitae que él mismo subió en su página Web, Veltri trabajó desde febrero de 2022 hasta diciembre de 2024 en la fintech Pomelo, firma que se dedica a la tecnología para la emisión de tarjetas de crédito, débito y prepago.

Antes había trabajado, según su sitio web, en Mercado Libre y Mercado Pago. Comenzó en octubre de 2017 y cumplió funciones hasta enero de 2022.

Según él mismo, tiene un “historial comprobado liderando proyectos críticos, implementando soluciones de monitoreo avanzadas y optimizando experiencias de desarrollador”.